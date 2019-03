Una abuela se despierta de un desmayo y no recuerda nada de los últimos 40 años Kim Denicola, recordando su dolor de cabeza. La mujer, de 56 años, está fascinada con los teléfonos móviles y los ordenadores LAS PROVINCIAS Domingo, 10 marzo 2019, 23:07

Una abuela se despierta, una día cualquiera, y no recuerda nada de los últimos 40 años. Ni a su marido. Eso es lo que le sucedió a Kim Denicola, de 56 años, quien sufrió un dolor de cabeza un día en octubre de 2019 y se desmayó en el aparcamiento de una iglesia, pero no recordaba los últimos 40 años.

«Aparentemente, estaba casada», dijo Denicola a Inside Edition. «Tuve una boda». Se despertó en el Centro Médico Regional Nuestra Señora del Lago en Baton Rouge, Louisiana, y respondió a una enfermera que le hacía preguntas. ¿Sabes qué año es? «Sí, es 1980», sostuvo Denicola. Ella no podía recordar a sus hijos o nietos. Su esposo, David, era todo un desconocido.

«Cuando me desperté, pensaba que estaba a punto de cumplir 18 años», dijo. «Me miré en el espejo y me dije: 'Esto no son 18'.»

David esperaba que las fotos antiguas le refrescaran la memoria a su esposa, pero no hubo suerte. Sufría de amnesia global transitoria, una pérdida repentina de memoria que suele ser temporal, pero que para Kim ha persistido durante meses. La causa es desconocida.

Hoy en día, Kim está redescubriendo cómo ha cambiado el mundo en las últimas cuatro décadas. Su nieto le ha enseñado a usar un ordenador y está fascinada por la existencia de los teléfonos móviles.

Kim sabe que la mayoría de sus recuerdos podrían haberse ido para siempre, pero dijo que no le tiene miedo esa posibilidad. «Si los recuerdos no vuelven, puedo hacer otros nuevos», dijo.