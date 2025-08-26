Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Portada de la revista Zero con el teniente general. LP

Muere el primer militar que salió del armario en España

El teniente coronel José María Sánchez Silva reconoció públicamente su homosexualidad y se convirtió desde el año 2000 en referente del colectivo LGTBIQ+

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 13:28

El teniente coronel José María Sánchez Silva ha fallecido este lunes tras convertirse en el año 2000 en un referente del colectivo LGTBIQ+ al ser considerado como el primer militar de alta graduación que reconoció públicamente su homosexualidad en España.

Fue en la desaparecida revista 'Zero' donde Sánchez Silva, a sus 49 años, 'salió del armario' para reivindicar sus derechos. Años más tarde, abandonó el Ejército denunciando que cayó en el «ostracismo» después de hacer pública su condición sexual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado del fallecido que fue un «referente de libertad y derechos». «Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo. Un abrazo a sus seres queridos», ha escrito en un mensaje en la red social 'X'.

