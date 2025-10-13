Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Archivo

Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya

La Guardia Civil investiga si fue atropellada por una furgoneta al dar marcha atrás

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:02

Comenta

La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de un año en el entorno de la iglesia palmariana, situada en la localidad sevillana de El Palmar de Troya, que celebraba su 'procesión magna' con una jornada histórica de puertas abiertas a la que se acercaron centenares de personas.

Los hechos sucedieron sobre las 23.30 horas de este domingo 12 de octubre. La Benemérita recibió una llamada que alertaba del posible atropello de una menor dentro del recinto de la iglesia palmariana o en la salida del mismo, según precisaron las fuentes consultadas.

Las primeras informaciones recibidas por la Guardia Civil apuntaban a que el accidente se habría producido cuando el conductor de una furgoneta dio marcha atrás y, por circunstancias que aún están bajo investigación, habría golpeado a la pequeña.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad de Atestados de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. El conductor, de origen alemán y que tenía previsto volver a su país este lunes, está siendo investigado a la espera de reconstruir el suceso y aclarar cómo se produjo.

La iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, conocida popularmente como iglesia palmariana, y que lleva décadas rodeada de polémicas, había permanecido hasta ahora blindada entre los muros de su colosal basílica en El Palmar de Troya.

Sin embargo, este domingo celebró una jornada histórica de puertas abiertas -anunciada en redes sociales- con motivo de su 'procesión magna'. El acto consistía en la salida de dos pasos, el de la Santa Faz y el de la Santa Madre del Palmar Coronada, lo que atrajo a centenares de personas que desfilaron a lo largo de la jornada por el recinto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 Aemet activa el aviso rojo en Valencia por lluvias de 100 l/m2 en una hora y advierte de un «peligro extraordinario»
  6. 6 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  7. 7 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  8. 8 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya

Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya