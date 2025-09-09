Muere un menor apuñalado en Barcelona
La víctima tenía 16 años y en la pelea multitudinaria entre jóvenes también resultó herido grave otro chico
Martes, 9 de septiembre 2025, 13:04
Un chico de 16 años perdió este pasado lunes la vida en Barcelona tras una pelea con armas blancas entre un grupo de jóvenes. Los ... Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de los vecinos de la zona de que había dos jóvenes heridos por arma blanca en el barrio de Sants, en la capital catalana. Los hechos ocurrieron sobre las 23 horas del lunes. El chico que perdió la vida era de origen hondureño. El que resultó herido es de origen colombiano.
No se descarta la hipótesis de que se tratara de una pelea entre bandas latinas rivales. La víctima murió apuñalada. Otro joven también resultó herido grave, aunque no se teme por su vida. La investigación apunta a una pelea multitudinaria. La investigación aún debe determinar si fueron atacados en una reyerta por otro grupo de jóvenes armados con navajas de manera premeditada o si la trifulca se desencadenó de forma improvisada. De momento, la Policía catalana no ha detenido a ninguno de los posibles autores del homicidio.
