Una mujer con el móvil, en imagen de archivo. PHILIPPE LOPEZ

Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños

Sufrieron un accidente en la carretera de madrugada

JZ

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:01

Tragedia enorme la que se ha vivido en el mundo influencer en Brasil. La creadora de contenido Luanna Araújo murió el pasado 26 de septiembre de 2025 justo cuando celebraba su 29 cumpleaños.

La joven viajaba de madrugada junto a su novio y prometido, Korbinian Andreas Dengler, de 36 años, pero también con un amigo cercano, Herbson Nunes Negrão, de 24.

Según han informado desde distintos medios de comunicación en Brasil, el accidente ocurrió a la 1:20 de la mañana en la carretera BR-116 del estado de Bahía, Brasil. El coche en el que iban impactó de forma violenta contra dos camiones de carga.

Fue tan fuerte el siniestro que los tres integrantes del vehículo murieron en el momento. El conductor de uno de los camiones fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas graves, y otro sufrió lesiones leves que fueron atendidas en el lugar del choque.

«Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que consuele los corazones de la familia y todos los que compartieron la vida y la amistad de Luanna», han escrito desde el Colegio Santa Sofía, donde Luanna cursó sus estudios.

