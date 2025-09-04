Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia mañana viernes: las horas más baratas y más caras el 5 de septiembre
Una operación de los Mossos d'Esquadra. EP

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona

El caso está bajo secreto de actuación mientras se investigan las causas

EP

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:58

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona investigan la muerte violenta de una mujer este jueves por la mañana en Lloret de Mar (Girona).

Según informa la policía catalana en un comunicado, sobre las 11.30 horas de este jueves se ha recibido un aviso por parte de la Policia Local de Lloret de Mar en el que se informaba de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio.

Los Mossos se han dirigido al lugar de los hechos y han comprobado que «había una persona muerta con signos de violencia», y la DIC de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de la investigación y el caso está bajo secreto de actuaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  9. 9 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  10. 10

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona

Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Girona