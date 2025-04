La vuelta de Juan Vidal a las pasarelas tras replegarse en la pandemia

Seis años han pasado desde que Juan Vidal presentase una colección sobre las pasarelas. La última vez fue en 2020 en la Mercedes-Benz ... Fashion Week de Madrid, donde recibió el Premio L'Oréal a la Mejor Colección por su propuesta titulada 'Barbara', inspirada en la escritora británica Barbara Cartland. Fue en enero de 2020, meses antes de que se desatase la pandemia que dejó paralizado el mundo, incluyendo el sector de la moda. Fue un golpe que el diseñador no pudo asumir, de ahí que se replegase a fortalecer su marca con colaboraciones y colecciones cápsula.

Ahora, seis años después, el diseñador ha vuelto a desfilar y ha elegido la 080 Barcelona para presentar su colección 'Me quiere, no me quiere', una propuesta muy coherente con su trayectoria, con vestidos femeninos, estampados florales y también aquellos que tienen como protagonista la margarita araña japonesa, leitmotiv de la colección.

La escenografía del desfile, poco iluminada y con una tenue luz verde, junto a una música ambiental monótona y repetitiva, en ocasiones soporífera con unas voces en off susurrando frases inconexas, impedía a veces disfrutar de las propuestas, que hubieran resultado más apetecibles con una banda sonora más animada.

La colección se abrió con vestidos blancos satinados de caída fluida, que dieron paso después a propuestas en tonos verdes, pastel y, finalmente, negros. La lencería fue la nota predominante, con vestidos largos de satén, blusas de volantes, tops y pantalones y frente al universo femenino del diseñador trajes estructurados en tejidos brillantes. Vidal tuvo momentos geniales en los complementos con plumas en los brazos, los maxi lazos y los forros que asomaban al andar, demostrando que la buena costura que siempre ha caracterizado al diseñador.

080 BARCELONA

En palabras de Vidal, «'Me quiere, no me quiere' explora la identidad y la dualidad, recordándonos que, a pesar de nuestra luz, siempre hay un rincón de sombras que nos impulsa a buscar certeza en lo efímero y a conectar, transformando nuestras dudas en algo tangible y bello».

Juan Vidal, nacido en Elda (Alicante) en 1980, proviene de una familia con una sólida tradición en la sastrería, siendo la cuarta generación dedicada a este oficio. Inició su formación artística en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y, posteriormente, se especializó en moda en la Escuela Superior Felicidad Duce. Antes de finalizar sus estudios, recibió el premio ModaFad, lo que le permitió participar en certámenes como Bread&Butter, Pasarela Barcelona y Gaudí Novias. En 2009, profesionalizó su firma homónima y, tres años más tarde, comenzó a comercializar internacionalmente en países como Italia, Rusia y Canadá. A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con premios como el 'Who's On Next' de Vogue, el premio Telva al mejor diseñador nacional y el Premio Nacional de Moda otorgado por el Ministerio de Industria de España. Actualmente, compagina su labor como director creativo de su firma con la docencia en el Centro Superior de Diseño de la Universidad Politécnica de Madrid y en el IED Barcelona, donde ejerce como director de proyectos de moda.

La decisión de regresar a las pasarelas en la 080 Barcelona Fashion, en lugar de la MBFWM, se debe a varios factores. Vidal destacó la imagen contemporánea y la proyección internacional que había alcanzado la 080 en los últimos tiempos, señalando que la vanguardia está más ubicada en Barcelona. Además, Vidal destacó su vinculación con Barcelona, ya que además de haber debutado allí al finalizar sus estudios, mantiene relaciones profesionales en la ciudad como profesor en el IED Barcelona.

Otros dos diseñadores valencianos desfilaron en la pasarela 080: Compte Spain, que presentó la colección Objet Trouvé, y 404 Studio, que se inspiró en la película de culto Hackers.

La colección de Compte es audaz y moderna, personal y vanguardista. Sus prendas son de tweed con brillos, lentejuelas, transparencias etéreas, plumas y aplicaciones en tonos borgoña, negro, blanco, azul claro y topo. La firma reinterpreta los objetivos encantados de los cuentos tratándolos como símbolos. un zapato de cristal, un espejo un hilo dorado que guía a través de la oscuridad no son simples accesorios, «son símbolos de deseo, poder y cambio, catalizadores que hacen posible lo imposible, que desencadenan giros inesperados y resuelven conflictos en un instante». La colección es un homenaje a la capacidad de los objetos para marcar un antes y un después.

En cuanto a 404 studio, la propuesta que presentó en Barcelona apuesta claramente por la sostenibilidad al reutilizar hilos sobrantes de colecciones anteriores.

«Los diseños exploran los contrastes de texturas y siluetas, a la vez que reflejan el caos del ciberespacio. Las formas sobredimensionadas y deconstruidas evocan la imprevisibilidad digital, mientras que las prendas elegantes y ceñidas al cuerpo aluden a la vestimenta técnica de los hackers. Los tejidos de punto metalizados, las redes tejidas a mano y los colores saturados suponen un guiño a la moda de los noventa que confiere a la colección un espíritu atrevido y rebelde», explican desde la firma.