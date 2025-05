La tienda de vestidos de graduación con esperas de horas y prendas agotadas: «Nunca había visto nada igual»

Desde que abrieron su primera tienda en Valencia el pasado mes de febrero, las colas en la puerta han sido una constante prácticamente cada día, ... sobre todo por las tardes. «Hay esperas de una hora y media en la calle sólo para entrar, porque tenemos un aforo limitado, y después otra hora y media en probador», comparte la encargada de la tienda que se ubica en la calle Cirilo Amorós. «He trabajado muchos años en el comercio textil y nunca había visto nada igual«, continúa la encargada, que cree que la razón de este éxito lo tienen las redes sociales. Así, la firma ha tenido que tomar medidas, como limitar a tres prendas por persona para entrar en el probador y agilizar la entrada y salida de clientas.

Tik Tok han sido una de las claves del éxito de Sorellas The Brand. La comunicación con sus clientas y seguidoras es cercana y personal. Las creadoras de la firma, Marta y Sara, dos hermanas de Barcelona, se muestran a diario en sus perfiles: comparten su día a día, enseñan cómo preparan los pedidos, y son ellas mismas las que se prueban los vestidos mostrándolos al detalle a través de directos. Una manera de comunicar natural y sin filtros que es precisamente lo que ha enganchado a las jóvenes de la Generación Z.

Unas clientas jóvenes que salían de la tienda con bolsas compartían «conocemos la marca por redes sociales, son virales en Tik Tok». Les gusta la marca porque tienen «muchos colores diferentes, tallas únicas que se ajustan muy bien y los precios son muy baratos», añadían. Y es que otra de las claves del fenómeno que ha causado el mismo furor en Madrid y Barcelona que en Valencia, donde también tienen tienda física, es la disponibilidad de un mismo modelo de vestido en muchos colores distintos, haciendo que cada clienta pueda elegir el que más se ajusta a su personalidad. Además, en Sorellas se puede comprar el chal, los zapatos, el bolso o los complementos, una circunstancia que ha ayudado al éxito de la firma.

¿Qué son los vestidos estilo 'prom'?

Las graduaciones se han convertido en un evento cada vez más destacado en la agenda de las jóvenes que terminan Bachillerato. Ya no se trata solo de un acto académico, sino de una auténtica celebración social que se asimila a las tradicionales 'prom' estadounidenses, donde el look elegido se convierte en el protagonista de la noche. En este contexto, Sorellas the Brand ha encontrado una oportunidad. La firma ofrece una colección premium con vestidos con bordados, pedrería, lentejuelas, tul o corsés, muy en la línea del imaginario norteamericano.

Feria de abril

Otro de lo motivos que ha generado largas colas en la puerta de su tienda en Cirilo Amorós, 40, ha sido la demanda de vestidos de flamenca para esta Feria de Abril. Muchas jóvenes se han acercado al local para elegir su look para este acontecimiento, pues aunque se trata de diseños muy sencillos, sus modelos han calado entre el público más joven gracias la gran variedad de colores, todos ellos lisos y a un precio único de 89,99 euros.