El sastre blanco y otras tendencias de la primavera

Personalmente creo que lo mejor de la fotografía callejera es que nunca sabes lo que verás, siempre hay situaciones que te sorprenden, los escenarios son ... diferentes según las personas que aparecen, caras nuevas con las que nos cruzamos cada día, paisajes y momentos que capturas en un instante... Son representaciones artísticas, ideas detrás de una imagen que se convierten en verdaderas obras de arte. Soy aficionado a la fotografía desde hace años, quizás por eso en mi librería conservo varios álbumes de fotos en los que guardo recuerdos que cuentan historias de esas que no necesitan voz.

Uno de mis fotógrafos preferidos, Mario Testino, ha presentado la versión reditada de su libro sobre Kate Moss, esta vez en edición de bolsillo, donde podemos ver sesiones de moda, instantáneas y algunas de las imágenes más icónicas de la modelo. Es el homenaje del fotógrafo a su musa, con el que ha formado el dúo perfecto durante décadas .«Ella fue una joven que capturó su corazón y sus ojos con su belleza». Su frescura, su espíritu libre y rebelde la han convertido en una super top model.

Con tan solo 14 años fue descubierta por Sarah Doukas, una agente de modelos cuando la vio en el aeropuerto JFK en el año 1988, y desde entonces no ha parado de trabajar en diferentes campañas publicitarias, desfilando para las mejores firmas de moda y fotografiada por los mejores y más prestigiosos fotógrafos del mundo. El universo de la moda no sería igual sin su presencia. Todavía hoy la vemos en lo más alto a ella y a su hija, Lila Grace Moss, que sigue los pasos de su madre. Incluso posan ante el objetivo juntas. Kate se atreve con todo, incluso con el diseño de moda, porque lo que se propone lo consigue. No fue fácil para ella en un principio por tratarse de la «anti-modelo» con tan solo 1,70 cm de estatura, de complexión delgada, en una época, la de los 90, en la que las modelos eran más exuberantes, con más curvas y mucho más altas que ella.

Empezar el día con la inspiración de la supermodelo británica es todo un lujo y con aquella frase suya que decía: «Solo recuerda que, en última instancia vestirse siempre consiste en la actitud que uno tenga y en la confianza en uno mismo». Es toda una declaración de intenciones.

Con la llegada del buen tiempo, nuestro armario cambiará, será más cosmopolita y contemporáneo, llenándolo de esenciales para el día a día, renovados y con energía urbana, sin olvidar las piezas clave para las noches, transparencias y encajes, croché y prendas de lino; así arrancamos la temporada estival.

Con una oda al color blanco, que simboliza la pureza, la renovación y refleja optimismo. El 'total white' está de moda, lo hemos visto hasta en la MET Gala 2025, desde la cantante Rosalía, de Balmain, a Lewis Hamilton de Wales Bonner, Madonna de Tom Ford o Zendaya, luciendo un sastre blanco diseño de Louis Vuitton, todos apostaron por el mismo color. A pesar de que el instituto Pantone nos dice que el color de moda para este año será el Mocha Mousse, un tono cálido y marrón que recuerda a la mousse de chocolate. Creo que todos los colores juegan un papel importante en nuestras vidas, depende nuestro estado de ánimo y la imagen que queramos mostrar, pero sin duda el color blanco en todos sus matices será la base de tus looks, fácil de combinar y atemporal. Podrás llevarlo en eventos formales o planes más divertidos.

Combinado con colores neutros o con el color negro, será el 'must-have' de la temporada. Este año sin duda el traje sastre será en blanco, con chaqueta cruzada y pantalón fluido estilo dandy. Hemos visto también cómo la corbata es el accesorio más top, tanto para ellas como para ellos, con el nudo más grueso y la blazer con gran volumen en los hombros. La influencia de Yves Saint Laurent llega a la moda callejera, donde vemos cómo lo masculino y femenino se mezclan; la idea de la androginia parece que está cada vez más de moda.

Celebrities, modelos e influencers de todo el mundo apuestan por el 'estilo sartorial', vestir las tendencias masculinas. Las corbatas seguirán estando presentes de manera habitual con camisas, camisetas de tirantes y bermudas. Apúntate a la moda que arrasa, sólo hay que saber hacer bien el nudo, pero te recomiendo que la lleves suelta, de manera casual e informal. Yo he recuperado algunas del armario de mi padre porque ahora se llevan más anchas, lisas o de colores, también con estampados setenteros y con el clásico nudo Windsor, aunque existen varios tipos de nudos donde poder elegir.

Y seguimos con más novedades. Chanel presenta el maquillaje para hombres, la clave es que no se note, que sea discreto y natural. Estamos en un momento donde maquillarse está de moda. Como dice mi querida y admirada Valeria Vegas, «no por mucho madrugar amaneces maquillada». Desde que algunos hombres empezaron a pintarse las uñas, a usar cremas, correctores de ojeras, lápices para enmarcar la línea de los ojos y mascarillas etc, el cuidado personal masculino ya representa un importante mercado para el crecimiento de la industria de la belleza.

Hablamos del arte de embellecer y hacer de la belleza un placer para los sentidos, y en eso los hombres hemos avanzado mucho. Sentirse bien es fundamental para irradiar una energía positiva, la motivación es fundamental y yo cada día me digo: 'hoy me siento bien'.