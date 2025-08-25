Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana

Decía hace un tiempo el director comercial de Tejidos Royo y presidente del grupo textil, José Royo, que se estaban preparando para que la empresa ... durara cien años más, aunque admitía las dificultades en las que se encontraba una de las últimas grandes industrias textiles que quedan en la Comunitat Valenciana. De hecho, entre sus planes a corto plazo tiene previsto centralizar oficinas y producción en l'Alcúdia de Crespins -ahora parte de las instalaciones están en Picassent-, y volver al lugar que la vio nacer en 1903 como una firma de confección de calcetines y medias.

Lo decía en una entrevista José Royo, que había pasado de padres a hijos aquel espíritu comercial de su bisabuelo, que con cada paquete de calcetines que comprabas te regalaba un paquete de tabaco marca Bisonte. «Ya empezaba a hacer sus estrategias de marketing. Lo llevamos en la sangre». Más de un siglo después, el grupo textil está en manos de la cuarta generación de la familia Royo, descendientes de aquel primer Royo que puso la primera piedra de la empresa familiar.

Tejidos Royo sigue siendo uno de los principales grupos textiles que apostaron por España, que nadaron a contracorriente para no deslocalizar la producción a algún país asiático y quedarse en el territorio nacional. Pero la decisión no ha sido sencilla de mantener. Lo hablaba Royo en una entrevista, que pese a ser pioneros en tecnología sostenible, en desarrollar iniciativas que han permitido no usar agua en la tintura del tejido denim, en haber conseguido ser referentes en la industria textil, la competencia es muy feroz y los costes de producción no son equiparables a quienes fabrican en países como Turquía o China.

Antes que José Royo, cuarta generación de la familia, lideraron la compañía dos primos, César Royo y José Ignacio Casanova Royo. También forman parte de la familia Blanca o José Rafael Royo Ballesteros, hijos de José Vicente Royo y Carmen Ballesteros. También empezó en la compañía familiar José Vidal Royo, que en sus inicios profesionales se encargó de la expansión internacional y posteriormente fundó junto a su sobrino, Enrique Silla, Jeanologia, una empresa también dedicada al sector textil y enfocada en la sostenibilidad de los procesos.

Los tejidos que salen de las plantas del grupo textil Royo han llegado a más de treinta países, con clientes como Inditex, Wrangler, Gap, El Corte Inglés, Hugo Boss, Diesel o Banana Republic, y su presidente apostaba por una reinvención que pasaba necesariamente por la economía circular, la sostenibilidad y la digitalización. «Sigo creyendo que hay futuro en España», decía Royo, a pesar del aumento de costes de producción, como la energía, la diferencia de salarios o la inestabilidad política internacional.

La empresa que ahora se concentra en l'Alcudia de Crespins ha decidido centrar su producción en el denim, la tintura en pieza y los acabados técnicos, con los que dan servicio no sólo a la moda, sino también al deporte y a segmentos industriales. En la sede de l'Alcúdia de Crespins invertirá 13 millones de euros para modernizar sus instalaciones. Actualmente, cuenta con una plantilla que supera los 200 trabajadores, y en 2024 superó los 31 millones de facturación, aunque sus pérdidas están cercanas a los dos millones de euros.