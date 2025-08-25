Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
La Reina Letizia entrega el premio nacional a la industria textil de cabecera a José Royo. CASA REAL

Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana

Vinculada a L'Alcúdia de Crespins, donde se fundó la empresa en 1903, se repliega en el municipio que la vio nacer

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:07

Decía hace un tiempo el director comercial de Tejidos Royo y presidente del grupo textil, José Royo, que se estaban preparando para que la empresa ... durara cien años más, aunque admitía las dificultades en las que se encontraba una de las últimas grandes industrias textiles que quedan en la Comunitat Valenciana. De hecho, entre sus planes a corto plazo tiene previsto centralizar oficinas y producción en l'Alcúdia de Crespins -ahora parte de las instalaciones están en Picassent-, y volver al lugar que la vio nacer en 1903 como una firma de confección de calcetines y medias.

