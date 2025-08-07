Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La reina Letizia sorprende con una firma valenciana en su look más veraniego de su visita a Mallorca

La Familia Real ha visitado la exposición de 'Paysage Miró' en la Llotja de Palma

D. Merino

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:11

Los Reyes Felipe VI y Letizia junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía han visitado el pasado martes la exposición 'Paysage Miró. La fuerza inicial' en la Llotja de Palma. La Familia Real llegó sobre las 20.30 horas a la Llotja para comenzar una visita privada y contemplar las esculturas de Miró, acompañados por el nieto del artista Joan Punyet que les ha presentado las obras.

Asimismo, han realizado un recorrido por las esculturas ubicadas en la Llotja y se han parado a saludar a las personas que estaban dentro, con las que se han mostrado cercanas haciéndose fotos y hablando con ellas.

Tras la visita, que duró unos 30 minutos, los Reyes y sus hijas salieron a la plaza de la Llotja, donde saludaron a las decenas de personas que los esperaban.

Para la ocasión, la reina Letizia ha elegido un vestido inédito hasta el momento y que según parece es de la marca Boss, una de las firmas a las que más recurre, con un tono rosa suave.

Además, la reina vuelve a demostrar que no se olvida de los afectados por la dana al lucir una de las firmas valencianas más recurrentes por su parte. La monarca ha lucido por quinta vez los pendientes Nanuk Long Golden, de la firma valenciana Sure Jewels, un habitual en su joyero.

Un diseño dorado con cinco pequeños soles colgantes que estrenó a finales del año pasado en Sevilla, y que también ha llevado en una visita oficial a Italia, en el Palacio de la Zarzuela y en otro acto celebrado en la Residencia de Estudiantes.

