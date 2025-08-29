Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sujetador de la colección cápsula de Kate Moss para Zara. ZARA

La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta

La colección de Kate Moss de la pasada temporada ya se convirtió en la prueba de que el grupo textil podía aventurarse en otro segmento de precios

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 01:02

Si pensamos en Zara, una definición aparece intrínsicamente asociada, la de una marca de gran consumo y prendas 'low cost', o lo que viene a ... ser lo mismo, precios bajos. Pero en los últimos años, la firma española ha comenzado a explorar un territorio distinto, quizás inesperado, probablemente inspirador. Se trata de editar colecciones cápsula con nombres y apellidos y piezas que se alejan del modelo de precios asequibles vinculados a la marca. En la temporada 2024/2025 Zara colaboró con la archiconocida Kate Moss, y su 'party capsule' se convirtió en un éxito de ventas, a pesar de que aquellas botas altas de cuero, o los abrigos, superaban ampliamente el rango de precios habituales en las etiquetas de sus prendas y algunos alcanzaban incluso los 600 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta

La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta