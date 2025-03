El joven valenciano que deja una exitosa carrera en el mundo cripto para ser joyero

Un mes le ha bastado a Pablo Penadés para poder subir la persiana de su tienda de joyas ubicada en El Carmen. Joyería artesanal hecha ... en Valencia de principio a fin, diseñada por él mismo siguiendo una línea minimalista y en la plata más pura, la 925. Sus diseños están inspirados en el desierto, en los volcanes, las dunas. Fue en un viaje a Lanzarote donde encontró una gran fuente de estímulos, que supo que algún día le serviría para crear 'algo'. Y justo eso ha conseguido plasmar también en su nueva tienda, una especie de cueva, donde las joyas son las protagonistas.

El local, ubicado en la calle Corretgeria, lo ha levantado él mismo con ayuda de amigos y familiares. Después de haber estado muchos años trabajando con Inteligencia Artificial, criptomonedas y en el análisis de datos, decidió que este proyecto iba a salir de su puño y letra; «es algo tan personal que no quería dejar que otras influencias me quitaran la visión», comparte Pablo, que estudió Innovación Sostenible, ha cursado varios másters con premio extraordinario y sido profesor en EDEM. «Me gusta pensar que las joyas cuentan tu historia, cuando las llevas puestas se rascan, se bañan contigo…», continúa. Se define como una persona multidisciplinar y así quiere que sea su marca. «No quiero vestir todos los días de la misma forma, quiero ser cada día la persona que quiera».

La joyería que acaba de abrir en El Carmen y alguna de las piezas que ha diseñado. LP

Después de haber estudiado en Holanda, trabajado en Lisboa y haber viajado por el mundo entero, Pablo echa las raíces de su firma en Valencia, su ciudad. «Tienes que haber probado todo y haber salido de los moldes para darte cuenta quien eres», continúa.

En 2023 descubrió la joyería artesanal y se enamoró de la disciplina. Hablando sobre la joyería de hombre reconoce: «durante este tiempo he visto a todo tipo perfiles, muchos tienen esa barrera mental de no haber llevado nunca joyas. Yo les digo: póntelas media hora y me cuentas y ahora me dicen que se sienten vacíos». La apertura de su tienda ha sido muy bien recibida por los vecinos del barrio, que celebran el éxito de negocios jóvenes y valencianos y que cuidan de la esencia de su ciudad.