El director ejecutivo de la empresa, Paco Mataix, en el centro, acompañado de los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián, fundadores de El Ganso, que usaron los hilos de Belda Llorens, en una fotografía de 2021. BELDA LLORENS

Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre

La hilatura Belda Llorens, que apostó por la circularidad cuando todavía no se conocía el concepto y llegó a exportar a más de 50 países, entra en fase de liquidación

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:16

Habían conseguido pintar de colores el mundo de la moda sin usar agua ni colorantes artificiales. «Somos pioneros en ofrecer hilos sostenibles, con una huella ... climática prácticamente nula», explican todavía en su web. Ubicada en Banyeres de Mariola, Belda Lloréns llevaba casi setenta años de trayectoria y se había mantenido como una de las últimas textiles alicantinas dedicadas a la hilatura. Pero la empresa ha entrado en concurso de acreedores e irá a liquidación, un proceso que comenzó en febrero y que dejará en la calle a la totalidad de la plantilla. El administrador concursal alegó la necesidad de proceder al despido de los 103 trabajadores por «la disminución de la cifra de ventas o la falta de financiación», entre otras razones. Estas circunstancias habían provocado que «desde hace ya meses» no se produjera «rendimiento económico alguno», según el administrador concursal que se ha encargado de la operación.

