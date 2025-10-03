Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Sanchis y Paula Maiques, tras el desfile en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. MBFWM

El día que Isabel Sanchis puso a Madrid en pie

Con el mes de septiembre regresan las pasarelas, donde este año ha habido una triunfadora clara, la valenciana Isabel Sanchis y su hija, Paula Maiques. De nuevo han desfilado, además, Hannibal Laguna y la castellonense Dolores Cortés

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:25

Comenta

La moda es protagonista en septiembre. Tras el verano vuelven las pasarelas, que con permiso de las redes sociales presentan en sociedad las nuevas tendencias ... de la próxima temporada. Madrid sigue siendo el centro de todas las miradas, y allí estaban, de nuevo, los valencianos Isabel Sanchis, Dolores Cortés, Hannibal Laguna y Juan Vidal, que presentó colección de calzado en una de las actividades paralelas de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. En esta colección de primavera verano Isabel Sanchis y su hija, Paula Maiques, levantaron al público que había acudido a Ifema a ver las novedades de una colección donde estaban presentes como inspiración «los volúmenes de la arquitectura y la convivencia propia de la cultura japonesa que explora valores opuestos como la tradición y la modernidad, la estructura y la fluidez, la disciplina y el desafío y el pasado y futuro», según explicaron fuentes de la firma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 La última imagen de Bea
  4. 4 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen
  10. 10

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El día que Isabel Sanchis puso a Madrid en pie

El día que Isabel Sanchis puso a Madrid en pie