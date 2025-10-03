El día que Isabel Sanchis puso a Madrid en pie Con el mes de septiembre regresan las pasarelas, donde este año ha habido una triunfadora clara, la valenciana Isabel Sanchis y su hija, Paula Maiques. De nuevo han desfilado, además, Hannibal Laguna y la castellonense Dolores Cortés

Begoña Clérigues Viernes, 3 de octubre 2025, 01:25

La moda es protagonista en septiembre. Tras el verano vuelven las pasarelas, que con permiso de las redes sociales presentan en sociedad las nuevas tendencias ... de la próxima temporada. Madrid sigue siendo el centro de todas las miradas, y allí estaban, de nuevo, los valencianos Isabel Sanchis, Dolores Cortés, Hannibal Laguna y Juan Vidal, que presentó colección de calzado en una de las actividades paralelas de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. En esta colección de primavera verano Isabel Sanchis y su hija, Paula Maiques, levantaron al público que había acudido a Ifema a ver las novedades de una colección donde estaban presentes como inspiración «los volúmenes de la arquitectura y la convivencia propia de la cultura japonesa que explora valores opuestos como la tradición y la modernidad, la estructura y la fluidez, la disciplina y el desafío y el pasado y futuro», según explicaron fuentes de la firma.

Noticia relacionada El vestido de novia con ADN valenciano que ha conquistado a un jurado Por su parte, Devota&Lomba presentó el viernes en la Mediterránea Fashion Week una colección impecable, de esas que te llevarías todas las prendas al armario y que podrías ponerte en tu día a día. Una rara avis en las pasarelas, cada vez más cercanas al espectáculo y alejadas del guardarropa que necesitamos las mujeres. Con un patronaje cuidado y unas líneas puras, la colección fue un soplo de aire fresco. Los diseñadores dicen haberse inspirado en los veranos de Sorolla, «con diseños que mezclan fruncidos y volúmenes que evocan el contraste entre opresión y libertad». Las faldas, blusas, caftanes y chaquetas de estampado vichy, con linos y sedas en azul resultaban muy apetecibles, en una colección que ya se había dado a conocer en Madrid unos días antes. Arriba, Hannibal Laguna saluda tras su desfile en la pasarela madrileña. Abajo, un momento del desfile de Madame Sibarita en la Mediterranea Fashion Week y, a la derecha, diseño de Dolores Cortés en Madrid. MBFWM/MARIAN NOVAK Devota&Lomba dio paso a propuestas inéditas en un calendario de desfiles algo desigual. El diseñador Marco M. Emiliani, la firma española Madame Sibarita dlos rusos Leffers, Leticia Valera, los rumanos Ramelle, Duly Romero, el valenciano Miguel Llopis o Maison Mesa completaron la edición de este año.

