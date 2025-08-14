Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
Betto García, con una de sus creaciones. MANUEL DART

Betto García, el sombrerero que ha diseñado para Lady Gaga: «Recomiendo ir a terapia a quien sufra de ansiedad como yo»

Nominado a uno de los galardones de la Academia Española de Moda, el sombrerero valenciano ha trabajado con Palomo Spain y ha desfilado en Nueva York, pero sobre todo ha podido vivir de un mundo complicado y ha elegido quedarse en Valencia. «En Madrid hay más oportunidades pero es una ciudad muy hostil»

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:55

Betto García disfruta de uno de esos momentos dulces que la vida le va regalando a bocaditos, quizás para que los pueda saborear y darse ... cuenta de lo efímeros que son a veces. Él es consciente, sobre todo porque ha tenido que escalar picos Everest en el mundo de la moda. ¿Quién querría dedicarse a la sombrerería siendo valenciano, una tierra sin apenas tradición de cubrirse las cabezas? Pero Betto es tozudo cuando se trata de sus sueños, y aquí está, una década después, viviendo de su pasión, en su casa, Valencia, con una nominación a los premios de la Academia Española de Moda y con encargos continuos que le han dejado, un año más, sin vacaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  5. 5

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  6. 6 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  7. 7 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  8. 8 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  9. 9 Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
  10. 10 La difícil situación de Jaume Doménech

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Betto García, el sombrerero que ha diseñado para Lady Gaga: «Recomiendo ir a terapia a quien sufra de ansiedad como yo»

Betto García, el sombrerero que ha diseñado para Lady Gaga: «Recomiendo ir a terapia a quien sufra de ansiedad como yo»