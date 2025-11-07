La adicción de la Reina Letizia a las joyas valencianas

La Reina Letizia siempre se ha caracterizado por estar al lado de los que más ayuda necesitan. Y así quedó demostrado cuando la dana del ... 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia. Consciente de que entre las empresas afectadas había varias relacionadas con la moda, durante este año ha apoyado de una manera decidida a estas firmas para darles visibilidad y ayudarles a renacer del barro. Una de ellas, Singularu, una firma de joyería que tenía su almacén en Picanya, epicentro de la furia del agua, quedó anegada. Almacén y oficinas fueron completamente devastadas y los trabajadores tuvieron que volver a levantarla de la nada.

Pero lo que comenzó como un gesto altruista ha desembocado en toda una adicción. Y es que la Reina ha incluido dentro de su joyero diversas piezas de esta firma valenciana para su uso diario, aunque también ha aparecido en público con pendientes de Singularu en algunas recepciones y visitas oficiales.

Superestar es el nombre de los primeros pendientes que llevó. Con forma de estrella y bañados en oro de 18 quilates, han llegado a tener un precio rebajado por debajo de los 18 euros. Se los puso en diversas audiencias en el Palacio de la Zarzuela, pero no fue la única ocasión, ya que también los lució durante su visita a los municipios afectados por la dana y en la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. La última vez que los eligió de entre su variado joyero fue precisamente este mes durante su última visita a Egipto. Para la recepción en El Pardo a los deportistas olímpicos y paralímpicos de París 2024, la reina tuvo otro gesto de apoyo con la firma valenciana y en esta ocasión eligió el modelo Zinnia, un diseño de flores hechas de latón y que están bañadas en oro amarillo. Su precio también está al alcance de todos los bolsillos, ya que cuestan 25,99 euros.

La entrega del Premio Francisco Cerecedo fue el otro escenario elegido por Letizia para lucir otro modelo de Singularu. Se trata de unos aros en forma de U hechos en latón y bañados en rodio que cuestan unos veinte euros. El último modelo que ha entrado dentro de su joyero se llama Aro Estelar. La Reina se los puso en la entrega de Premios Luis Carandell y están hecho en plata de ley. Tienen una forma irregular y están recubiertos con circonitas blancas, que le aportan un brillo perfecto para cualquier evento o fiesta. Su precio a día de hoy es de 34,99 euros.

El caso de Singularu fue un ejemplo de recuperación. Sepultados bajo el barro, la empresa, que da sustento a más de trescientas familias, logró levantarse gracias al apoyo de todos sus trabajadores. La dirección de la firma solicitó cuantas ayudas ofrecían las Administraciones y consiguió volver a andar en un tiempo récord. Con una red de clientes que abarca toda España, el objetivo era que el almacén se reconstruyera lo antes posible para que los envíos volvieran a salir con regularidad.

El apoyo de la Reina Letizia fue un empujón importante para captar nuevos clientes y relanzar de nuevo una marca que ya se encuentra en pleno proceso de expansión. Precisamente, este mismo mes ha abierto su tienda número 14 en Madrid, concretamente en la calle Fuencarral, y ya piensa en abrirse a otros países. En estos momentos, cuenta con más de setenta puntos de venta repartidos por toda la geografía española.