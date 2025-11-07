Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La joyería valenciana inaugurada en Fuencarral este mes de septiembre. LP

La adicción de la Reina Letizia a las joyas valencianas

Conoció Singularu cuando la firma resultó muy perjudicada en la dana del pasado 29 de octubre, y la monarca ha lucido algunos de sus modelos en infinidad de ocasiones

María José Carchano

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:59

La Reina Letizia siempre se ha caracterizado por estar al lado de los que más ayuda necesitan. Y así quedó demostrado cuando la dana del ... 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia. Consciente de que entre las empresas afectadas había varias relacionadas con la moda, durante este año ha apoyado de una manera decidida a estas firmas para darles visibilidad y ayudarles a renacer del barro. Una de ellas, Singularu, una firma de joyería que tenía su almacén en Picanya, epicentro de la furia del agua, quedó anegada. Almacén y oficinas fueron completamente devastadas y los trabajadores tuvieron que volver a levantarla de la nada.

