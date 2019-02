Comprobado: los menús de comida escritos a mano nos parecen más saludables Un estudio concluye que la caligrafía transmite una sensación de tacto humano | El cliente siente que hay más «corazón, más esfuerzo y más amor en él, aunque sus platos no cuesten mucho dinero» LAS PROVINCIAS Martes, 26 febrero 2019, 20:00

La comida siempre entra primero por los ojos y el olfato. Y no se trata simplemente de la presentación en el plato: un estudio ha revelado que la forma de mostrar el menú es determinante en la elección del cliente, ya que tendemos a asumir que los que están escritos a mano ofrecen comida más saludable que los carteles impresos.

La tipografía escogida para presentar el menú es fundamental en la percepción que tenemos del mismo, según la investigación dirigida por Stephanie Liu en la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU.), que concluye que valoramos mejor la comida introducida con tipografía manuscrita.

«La tipografía manuscrita crea una ventaja competitiva al transmitir una sensación de tacto humano»

La causa de esta peculiar tendencia, según el estudio universitario, son las formas redondeadas e imperfectas propias de las palabras escritas a mano, porque generan actitudes más favorables y predispuestas, así como una percepción más saludable de los alimentos. «Los resultados del estudio demuestran que la tipografía manuscrita crea una ventaja competitiva al transmitir una sensación de tacto humano, que posteriormente induce a la percepción de que el amor está imbuido simbólicamente en la oferta del restaurante». El análisis detalla que «el cliente siente que hay más corazón, más esfuerzo y más amor en él, aunque sus platos no cuesten mucho dinero».

La investigación también matiza que esta percepción no es válida en todos los casos: la oferta que ofrezca el restaurante ya debe tomarse como una opción saludable, por lo que escribir el menú a mano no servirían para cadenas o locales de comida rápida. Eso sí, al parecer la caligrafía también puede hacer que el cliente se sienta menos solo cuando come sin compañía en los restaurantes que presentan sus platos de esta tradicional manera. «Los clientes, que procesan la información de manera subconsciente, sienten ese toque humano en las letras del menú –señala el estudio–; y piensan que el restaurante pone más esfuerzo y que se les están entregando productos más cuidados», concluye el estudio.