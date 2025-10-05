Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las lluvias vuelven a la Comunitat esta semana y el 9 d'Octubre estará pasado por agua
Campaña de Vacunación contra la meningitis, en Bilbao. Luis Ángel Gómez

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La Sociedad Española de Neurología advierte que esa enfermedad, que aumentó un 20% el último año, es una de las principales causas de muerte de niños

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:03

Comenta

En el Día Mundial contra la Meningitis, que se celebró este domingo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recordó que cada año se identifican unos ... mil casos de esta enfermedad en España, de los que un 10% son muy graves, siendo una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes en España, donde presenta una «ligera tendencia ascendente» en la última década. En 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, la más grave, frente a los 270 del año anterior. Lejos de erradicarse, afecta a unas 2,5 millones de personas en el mundo, causando cerca de 250.000 muertes anuales, según la OMS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  2. 2 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  3. 3 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  4. 4

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  7. 7 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  8. 8 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  9. 9

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década