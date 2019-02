Se vuelve viral por tener un palillo en la boca en la foto del DNI Instantánea realizada por leonoticias del DNI de El panita que se ha convertido en un fenómeno viral. La 'proeza' del leonés Sergio Álvarez de conseguir salir en la foto del DNI con un palillo en la boca se ha convertido en un fenómeno viral que ha dejado miles de comentarios S. FERNÁNDEZ León Viernes, 1 febrero 2019, 12:08

El efecto 'palillo' ya es un fenómeno conocido por todos. La noticia publicada por leonoticias en la que se contaba la hazaña de Sergio Álvarez, conocido como El Panita de conseguir salir en la foto del DNI con el palillo en la boca, obtuvo una gran repercusión no sólo por los lectores de este periódico, sino que también otros medios de comunicación se han hecho eco de este suceso. Con casi 50.000 personas alcanzadas en la red social de Facebook de las cuales hay 10.000 interacciones hizo que durante el día de ayer, miércoles, fuese la noticia más leída. « No me dado tiempo ni a ser consciente de toda la repercusión que ha tenido la noticia», señala Sergio Álvarez a este medio.

En poco más de dos días, El Panita se ha acostumbrado a que su móvil no deje de sonar y recibir mensajes de amigos y desconocidos. Entre estas llamadas también están las de múltiples periodistas de toda España que quieren tener declaraciones de este protagonista. Radios, periódicos y televisión han dado protagonismo a este leonés, Antena 3, As, Cope radio ya tienen el testimonio de este joven. Lo que comenzó como una apuesta entre su tío y hermano se ha convertido en un fenómeno viral que le llevará a convertirse en uno de los personajes del año. «Esta mañana no me han dejado trabajar, no ha me parado de sonar el móvil», admite Sergio a leonoticias.

Nadie sabe cuándo terminará esta noticia, lo cierto es que las redes han acogido este fenómeno con mucho pavor. No hay suceso curioso que no tenga unos buenos 'memes', y este no ha sido la excepción la red social twitter ha sido el sitio por excelencia donde cobijar estas fotografías del siglo XXI. Hasta un usuario se ha creado un perfil en honor a esta 'proeza', @palillomaniaco, en la que se hace eco de todo lo que está dando de si esta noticia a la vez que crea contenido propio en tono de humor.

Sin duda alguna, está cada vez más cerca de convertirse en uno de los personajes del 2019 y eso que el año todavía está comenzando.

Esto es lo que yo me pedía para Los Reyes Magos cuando era pequeño pic.twitter.com/QPsmLQrlXd — palillomaniaco (@palillomaniaco) 30 de enero de 2019

Cuando eres tan de pueblo, que no te quitas el palillo ni para el DNI pic.twitter.com/hWKB7ia043 — 🍾 Danonino 🍾 (@EgoAlterados) 25 de enero de 2019

El primer LÍDER menosuno del 2019. Y es muy posible que ya nadie lo supere este año. REFERENTE. https://t.co/nI2mrjcVtG — 🚜 Monóxido 🚜 (@MonoxidoEs) 30 de enero de 2019

La República continua. Después de holgazanear unos días, la Asamblea Nacional acaba de decretar que las fotos del DNI de la República se harán con un palillo en la boca, será un signo distintivo de nuestros ciudadanos.

Somos gente de chigre, ¿no?https://t.co/y8AT1SL1NU — Harry Fowles (@ElSastrin) 30 de enero de 2019