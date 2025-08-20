Medio millar de efectivos tratan de acabar con el fuego de Jarilla El incendio ha cogido fuerza por el viento durante la noche en la zona de la Garganta de los Papúos en el Valle del Jerte y en las inmediaciones del pico Pinajarro en Hervás

Un nuevo día y una nueva oportunidad para intentar controlar el megaincendio de Jarilla en el norte de Extremadura.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura ha actualizado los medios que trabajan ya desde primera horas de este miércoles en el perímetro del fuego que afecta a la zona del Valle de Ambroz y del Valle del Jerte, donde se ha unido un medio aéreo más que el día anterior y ya son 26.

En total están desplegados en la zona hasta 500 efectivos: 24 unidades de bomberos forestales, siete equipos de maquinaria pesada, seis agentes del medio natural, seis técnicos, bomberos de la Diputación de Cáceres, militares de la UME, Brigadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Guardia Civil, Cruz Roja y voluntarios del 112 Protección Civil, procedentes de seis comunidades autónomas, y de los países de Eslovaquia y Alemania.

La noche ha sido complicada ya que el fuego ha cogido fuerza por el viento en la zona de la Garganta de los Papúos en el Valle del Jerte y en las inmediaciones del pico Pinajarro en Hervás.

«El incendio forestal de Jarilla ha ardido con fuerza durante la noche, quemando varios pinares de la Sierra de Hervás y avanzando en dirección a La Garganta», explicaba en redes sociales el empresario forestal Paco Castañares.

«Había muchas llamas en el Pinajarro y está mañana se ve mucho humo en esa zona, e incluso a la izquierda, según se ve desde Hervás, hacia la zona de la localidad de La Garganta», señala Iván Vélez, vecino de la localidad cacereña. «Veremos si no se mete en la zona de la charca La Tejea, si se mete en esa zona puede hacer mucho destrozo», añade.

Tampoco ha sido una noche tranquila en la comarca del Valle del Jerte, concretamente en la zona de la Garganta de los Papúos. Durante la madrugada los bomberos forestales del Plan Infoex han estado realizando quemas de contrafuego para que las llamas no avanzasen hacia abajo.

Dos focos activos

El fuego de Jarilla se mantenía activo y aún descontrolado alrededor de las 22.00 horas del martes tras ocho días calcinando hectáreas en Extremadura, concretamente 15.464.

Tras la reunión habitual del CECOPI de las 21.00 horas, fuentes de la Consejería de Presidencia señalaron que el fuego que arrasa el Ambroz y Jerte mantenía dos focos principales: uno con dirección norte que ha entrado en Salamanca y uno noreste hacia Jerte-Tornavacas, zona que ya preocupaba a los técnicos del Plan Infoex al mediodía.

De hecho, en esa ubicación aún se mantienen fuera de sus viviendas los vecinos de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. Tampoco han podido regresar a sus hogares las personas desalojadas en la zona periurbana de Hervás.

Ningún pueblo evacuado

Los que sí pudieron regresar a sus casas han sido los casi 200 vecinos de Rebollar. La decisión se tomó en la reunión del CECOPI de las 15.00 horas de ayer, como dio a conocer el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.

Los vecinos de la localidad cacereña fueron evacuados el pasado sábado por el megaincendio de Jarilla, cuando a las 21.45 horas recibieron un mensaje masivo de ES-Alert del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura para que abandonaran sus hogares y ser trasladados al Polideportivo La Bombonera de Plasencia, donde permanecían desde entonces.

La buena evolución en este sector del megaincendio de Jarilla contrasta con las sensaciones que hubo a primeras horas del lunes, ya que era la localidad que más preocupaba por la evolución del fuego, que amenazaba con acabar con los cultivos e incluso entrar en el casco urbano, tal y como indicó Bautista.

15.500 hectáreas calcinadas

Este martes fue calificado durante la mañana como un día clave para poder controlar este devastador incendio de Jarilla que sigue descontrolado y ya ha pasado, como se temía, a la provincia de Salamanca, según adelantó el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez.

En total las llamas ya han devorado 15.464 hectáreas y mantienen un perímetro de 164 kilómetros. Para poder controlarlo, este martes trabajaron en las labores de extinción «25 medios aéreos, 13 de ellos llegados de fuera de la región», afirmó Bautista. También estuvieron operativos 21 unidades de bomberos forestales y cinco equipos de maquinaria pesada. Sobre el terreno se han desplegado los 52 profesionales enviados por la Generalitat de Cataluña, al igual que los 62 bomberos alemanes, a los que se ha encomendado el flanco sur, centrados en labores de repaso y refresco para evitar posibles reactivaciones cerca de Plasencia.

El objetivo era ir cerrando el perímetro para «dar muerte a este incendio», añadió a mediodía Bautista.

Sin embargo, según fue avanzando la jornada y los medios aéreos dejaron de volar, siempre en torno a las nueve de la noche, empezaron a surgir noticias negativas por el regreso de las llamas hacia el frente de Hervás, amenazando las estribaciones del pico Pinajarro, y haciendo pensar en una nueva evacuación de la parte alta de la localidad de Hervás, extremo no confirmado por la Junta de Extremadura.

En la parte del Valle del Jerte, también se produjeron algunas reactivaciones que provocaron el nerviosismo entre los vecinos de esta emblemática comarca extremeña y que, sobre todo, dejaba patente las enormes dificultades que están teniendo los equipos de extinción para lograr frenar el incendio, iniciado hace ocho días, pese a la mejora de las condiciones meteorológicas.