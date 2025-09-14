El Mazda6e redefine la experiencia a bordo de un coche con la tecnología más avanzada

Suplementos Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:22 Compartir

Mazda sigue evolucionando hacia la electrificación de su gama con el nuevo Mazda6e, un modelo que conserva el espíritu de la marca pero lo proyecta hacia una movilidad 100% eléctrica. Se trata de un hatchback de cinco puertas con estética de berlina y detalles de coupé, que va a ser la estrella en el stand de Mazda Almenar en ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, junto al CX60 PHEV, uno de los SUV híbridos enchufables más destacados del mercado.

Un modelo que se caracteriza por detalles estéticos como la parrilla iluminada con efecto de alas, los grupos ópticos traseros con cilindros dobles y las llantas aerodinámicas de 19 pulgadas refuerzan su presencia. Además, el deflector trasero eléctrico no solo cumple una función estética, sino que también contribuye a la estabilidad a alta velocidad.

El habitáculo del Mazda6e está inspirado en el minimalismo japonés. Los materiales, las texturas y la iluminación ambiental (personalizable en 64 colores) se han cuidado al detalle.

El confort se refuerza con un techo solar panorámico, asientos monoforma con reposacabezas integrado y una amplia sensación de espacio, tanto delante como detrás. El maletero ofrece 466 litros de capacidad (hasta 1.074 con los asientos abatidos) y se suma un compartimento delantero de 72 litros, ideal para accesorios o el cable de carga.

Interior conectado

Mazda apuesta por una interacción fluida con el conductor. El sistema «Omotenashi» activa una secuencia de bienvenida al detectar la llave: despliegue de tiradores, retrovisores, saludo luminoso y ajuste automático del asiento.

La digitalización del puesto de conducción incluye una pantalla Head-Up Display con proyección avanzada, cuadro digital de 10,2 pulgadas y una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas, con diseño inspirado en smartphones y accesos personalizables.

Entre sus novedades destaca el control por gestos y voz, con reconocimiento multilingüe y respuesta personalizada según el pasajero. Además, ofrece modos de uso inteligentes como «Modo descanso», «Modo llamadas privadas» o «Modo aire fresco», que configuran diversos sistemas para adaptarse a cada situación.

En las plazas traseras, los pasajeros cuentan con una pantalla propia para controlar el climatizador, la posición de los asientos o el parasol eléctrico.

Dos alternativas eléctricas

El Mazda6e se lanza con dos variantes eléctricas. La versión estándar monta una batería de 68,8 kWh, motor trasero de 258 CV y 479 km de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 s y admite cargas rápidas a 165 kW (24 minutos del 10 al 80 por ciento). La versión Largo Alcance opta por una batería de 80 kWh, 245 CV y 552 km de autonomía. Su carga rápida es de hasta 90 kW, con un tiempo de 47 minutos del 10 al 80 por ciento. Ambas versiones incorporan carga en corriente alterna trifásica a 11 kW.

Además de contar con nueve airbags, integra un sistema de monitorización de ocupantes que detecta a los niños en los asientos traseros. También se ha incluido una cámara interior y sensores de radar y ultrasonidos para una supervisión completa del entorno del vehículo.

