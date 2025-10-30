Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este viernes 31 de octubre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
Una persona mayor camina por una calle. A. Aguilar

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

Un estudio señala que las principales tasas de soledad se dan entre los 55 y 59 años y en mujeres

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:03

Comenta

El 16,2% de los mayores están en riesgo de soledad no deseada, según los resultados del informe Redes para la Vida, presentado este ... jueves por EmancipaTIC, una investigación que ha contado con el apoyo del Imserso y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. «La soledad no es una enfermedad, pero sí es una condición que la produce, un fenómeno que genera problemas de salud mental y física. Por ello es fundamental abordarla desde todos los frentes posibles», indica José Manuel Azorín, presidente de EmancipaTIC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  5. 5 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  9. 9 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  10. 10

    El consuelo de la Reina a Toñi tras perder a su marido y a su hija: «Se ha preocupado por mi día a día y me ha dado mucha fuerza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada