El mayor outlet lowcost de cerámica al peso de toda España está en Valencia

A Mercadoria, que ha reabierto sus puertas tras la DANA del pasado año, se ha consolidado como un referente indiscutible en el sector de la vajilla y la cerámica. Su innovador modelo de venta al peso ofrece una alternativa económica, sostenible y flexible tanto para profesionales de la hostelería como para particulares que buscan piezas de calidad sin pagar de más. Con presencia en Paiporta y Meliana, esta empresa apuesta por un concepto claro: democratizar el acceso a la cerámica y hacerla más cercana al consumidor moderno.

La opción inteligente para la hostelería

El sector hostelero valenciano vive un momento de cambio, donde la eficiencia y la optimización de costes son claves. En este contexto, A Mercadoria se ha convertido en una aliada estratégica para restaurantes, bares, cafeterías y hoteles que buscan equipar sus negocios con vajilla profesional de calidad. Su sistema de venta al peso permite a los profesionales comprar exactamente lo que necesitan, evitando el desperdicio y ajustando la inversión a las necesidades reales del negocio. Además, al tratarse de piezas cerámicas de alta resistencia y estética cuidada, los establecimientos pueden renovar su menaje con frecuencia y mantener siempre una presentación impecable en mesa.

El catálogo de A Mercadoria abarca desde platos llanos, hondos y de postre hasta cuencos, fuentes, tazas, ensaladeras y bandejas de diferentes estilos y acabados. Cada pieza está pensada para resistir el uso intensivo propio de la hostelería, sin renunciar al diseño ni a la personalidad que distingue a este tipo de cerámica. Gracias a esta fórmula, la empresa se ha convertido en un punto de encuentro habitual para profesionales que buscan calidad, rapidez y precios competitivos.

«Queremos que la hostelería valenciana tenga acceso a una vajilla resistente, bonita y económica. Vender al peso nos permite ofrecer el mejor precio sin comprometer la calidad, adaptándonos al presupuesto y a las necesidades de cada cliente», señalan desde la dirección de A Mercadoria.

Calidad y diseño también para el hogar

Pero A Mercadoria no solo se dirige a los profesionales. Cada vez más particulares, decoradores y amantes de la cocina descubren las ventajas de comprar cerámica y vajilla al peso. Esta modalidad permite seleccionar libremente las piezas, combinar modelos y estilos, y pagar únicamente por el peso total. Es una opción perfecta para quienes desean renovar su vajilla doméstica, decorar con un toque artesanal o regalar productos hechos con alma y tradición.

Las tiendas de Paiporta y Meliana ofrecen una experiencia de compra cercana y visual. Los visitantes pueden recorrer pasillos repletos de cerámica, tocar los materiales, apreciar los colores y elegir cada pieza según su gusto y presupuesto. La variedad de diseños abarca desde la cerámica tradicional hasta líneas más contemporáneas, adaptadas a las tendencias actuales de decoración y restauración.

Compromiso con la producción local y la sostenibilidad

Uno de los pilares fundamentales de A Mercadoria es su compromiso con lasostenibilidad. La empresa colabora con fábricas del país vecino y fabricantes más artesanales, los cuales les ofrecen sus excedentes.Esta apuesta no solo impulsa y garantiza la calidad y autenticidad de cada pieza.

El modelo de venta al peso, además, favorece un consumo responsable: los clientes compran exactamente lo que necesitan, sin generar excedentes ni residuos innecesarios. A ello se suma la reducción de embalajes y una gestión eficiente del stock, lo que convierte a A Mercadoria en una empresa alineada con las políticas medioambientales y de sostenibilidad que demanda el consumidor actual.

Una marca que une tradición e innovación

A Mercadoria ha sabido combinar la esencia artesanal de la cerámica con una visión moderna del comercio. Su modelo al peso, habitual en otros sectores, se aplica aquí con éxito a un producto tradicional, ofreciendo una experiencia de compra flexible, transparente y económica. Esta mezcla entre tradición e innovación ha despertado el interés tanto de profesionales como de particulares, consolidando a la marca como un referente .

Además, A Mercadoria mantiene una fuerte presencia digital, compartiendo novedades, promociones y tendencias en su perfil de Instagram (@amercadoria_mad), donde inspira a miles de seguidores con ideas de decoración y presentación de mesas.

Dónde encontrar A Mercadoria

Carrer Planxistes, 3 – Polígono de la Mina, Paiporta (Valencia)

Calle Llanterners, 4 – Meliana (Valencia)

Instagram: @amercadoria_mad