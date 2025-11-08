Más de 600 perros hacen historia en el mayor evento de Agility de España En la cita de 'El Asturcón' se dieron cita 1.500 asistentes, superando todos los registros anteriores

El Centro Hípico «El Asturcón» (Guyame, Oviedo) se convirtió en el escenario de una cita histórica para el deporte canino en España. La capital asturiana acogió a principios de noviembre el XI Campeonato de España de Agility, organizado por la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación Asturiana de Caza, que reunió a más de 600 perros inscritos y 1.500 asistentes, superando todos los registros anteriores.

Bajo la coordinación del delegado nacional Luis Alberto Pereira, el campeonato mostró la enorme proyección de esta disciplina, que combina obediencia, velocidad y compenetración entre guía y perro. Las pruebas se disputaron en categorías Individual, por Equipos y Absoluta, además de divisiones Junior, Senior, Máster y Paragility, abarcando las clases 20, 30, 40, 50 y 60 según altura.

Participación récord

El evento congregó a deportistas de toda España, reflejando el auge del Agility en comunidades como Madrid, Aragón, Galicia, Cantabria o Andalucía, con una destacada representación infantil y juvenil. En total, participaron dos competidores de Paragility, 34 infantiles, 48 juveniles, 45 senior, más de 420 en categoría absoluta y 61 equipos, en un ambiente de convivencia, deportividad y alta exigencia técnica.

Los asistentes pudieron disfrutar de recorridos espectaculares, donde la precisión y el entendimiento entre perro y guía fueron claves. El nivel mostrado por los binomios confirmó el crecimiento del Agility en España, tanto en número de clubes como en calidad competitiva.

El campeonato contó con el respaldo del Consejo Superior de Deportes (CSD), la colaboración de la Federación Asturiana de Caza y el patrocinio de Browning, Winchester, Miroku, Legia y Hart, además de empresas vinculadas al sector canino y outdoor como Mutuasport, Cinegética, Isuzu, AVIS, Dukier o Dolfos.

Desde la RFEC se trasladaron felicitaciones a todos los participantes y campeones por su compromiso con un deporte que gana adeptos cada temporada y que aspira a seguir creciendo en el calendario nacional.

Clasificaciones

Absoluta

CLASE 20

1 Miguel Angel Pariente y Lizzy, Valencia

2 Iker Santos y Mía, Galicia

3 Paloma Torres y Leia, Madrid

CLASE 30

1 Adrián Granda y Menta, Madrid

2 Esteban Fraile y Lima, Cantabria

3 Maider Arego y Barri, País Vasco

CLASE 40

1 Adrián Granda y Tila, Madrid

2 Berit Kittel y Karla, Aragón

3 Roberto Quevedo y Mika, Canarias

CLASE 50

1 Esteban Fraile y Nyssa, Madrid

2 Ana Isabel Blazquez y Harley Quinn, Madrid

3 Pilar Collado y Poopy, Aragón

CLASE 60

1 Álvaro Muñiz y Jet, Madrid

2 Oscar García y Oroel, Aragón

3 Manuel Santomé y Xunco, Galicia

Senior

CLASE 30

1 Belen Mambrilla y Lilo, Cantabria

2 Jose Martínez y Newton, Madrid

3 Nicolás Alcaide y Capitán Kirk, Madrid

CLASE 50

1 Manuel Santomé y Xabre, Galicia

2 José Antonio Vera y Enigma, valencia

3 Jose Vicente Talaván y Ash, Madrid

CLASE 60

1 Juan Francisco Pelegrín y Akrom, Aragón

2 Andres Mateos y But, Navarra

3 Manuel Santomé y Xunco, Galicia

Equipos

CLASES 20/30/40

1 Thunderdogs, Galicia

2 Mi Perro 10, Madrid

3 Pawer, Cantabria

CLASES 50/60

1 Xonnydeby, Madrid

2 Zarajump, Aragón

3 Cubas, Madrid

Máster

CLASE 20

1 Miguel Angel Pariente y Lizzy, Valencia

2 Iker Santos y Mía, Galicia

3 Paloma Torres y Leia, Madrid

CLASE 30

1 Adrián Granda y Menta, Madrid

2 Esteban Fraile y Lima, Cantabria

3 Maider Arego y Barri, País Vasco

CLASE 40

1 Adrián Granda y Tila, Madrid

2 Berit Kittel y Karla, Aragón

3 Roberto Quevedo y Mika, Canarias

CLASE 50

1 Esteban Fraile y Nyssa, Madrid

2 Ana Isabel Blazquez y Harley Quinn, Madrid

3 Pilar Collado y Poopy, Aragón

CLASE 60

1 Álvaro Muñiz y Jet, Madrid

2 Oscar García y Oroel, Aragón

3 Manuel Santomé y Xunco, Galicia

Juvenil

CLASE 20

1 Alba Campuzano y Teddy, Aragón

2 María Hernández y Mía, Aragón

3 Carla Morla y Phoebe, Baleares

CLASE 30

1 Ainhoa García y Lis, Aragón

2 Lola Sanchez e Ina, Valencia

3 Candela Torres y Zeus, Galicia

CLASE 40

1 Juan Carlos Álvaro y Oreo, Madrid

2 Irene Martí y Coco, Valencia

3 Candela Otero y Lúa, Galicia

CLASE 50

1 Sara Aldaz y Molly, Aragón

2 Claudia Fernandez e Iris, La Rioja

3 Inés López y Yuma, Cantabria

CLASE 60

1 Isabel Romera y Goku, Andalucía

2 Caroline Castillo y Bobby, Aragón

3 Rafael Saavedra y Katniss, Galicia

Infantil

CLASE 20

1 Anibal Fraile y Tracy Sugar, Madrid

2 Lyan Conejero y Shaggy, Asturias

CLASE 30

1 Leo Pérez y Buddy, Aragón

2 Fernando Garcia y Pika, Aragón

3 Maria Fernández y Annika, Madrid

CLASE 40

1 Hugo Fernández y Pippi, Madrid

2 Sia Andrade y Ary, Galicia

3 María Adán y Búbal Aragón

CLASE 50

1 Vicky Garcia y Kilia, Baleares

2 Helena María Iglesias y Kenia, Andalucía

3 Ingrid Valero y Sehkmet, Aragón

CLASE 60

1 Miriam García y Ray, Murcia

2 Noa Castillo y Guaje, Aragón

3 Pau Sales y Mon, Baleares