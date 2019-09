La Marina de EE UU admite haber grabado «fenómenos aéreos no identificados» Video grabado por un cazabombardero F-18 de la US Navy. / To The Stars Academy of Art & Sciences Los cazabombarderos no pudieron seguir el vuelo de las aeronaves captadas por los sistemas de armas durante sus vuelos de entrenamiento R. C. Jueves, 19 septiembre 2019, 14:58

La Marina de los Estados Unidos, la US Navy, ha admitido que sus aviones han grabado fenómenos aéreos no identicados -UAP, en sus siglas en ingles- durante sus vuelos en los campos de entrenamiento. Pese a todo, no habla en ningún momento de ovnis, dado que UAP es la denominación oficial para definir tanto a personas como aviones y objetos no identificados que «se adentran sin permiso en el espacio aéro militar».

Las tres grabaciones, que no han sido desclasificadas por el Pentágono, tiene ya algunos años y han sido divulgadas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia hacia las Estellas de Artes y Ciencias (To The Stars Academy of Arts & Sciences), bajo los nombres de 'FLIR1', 'Gimbal' y 'GoFast'. Los objetos voladores fueron captados por los sensores infrarrojos del sistema Raytheon AN/ASQ-228 -de guiado de armas-de los cazabombarderos , que los fijaron en sus sistemas de disparo.

En los vídeos se escucha la sorpresa de los propios pilotos ante las evoluciones de los objetos, sobre los que la US Navy reconoce que no tiene ninguna explicación posible. Y es que, en un principio, los pilotos los llaman drones, pero luego comprenden que se trata de otro tipo de aeronaves. Los UAP aceleran y realizan giros que hacen imposible que sean seguidos por lo modernos aviones de combate F-18A Super Hornet de la Marina estadounidense.

La US Navy no da explicaciones sobre lo que allí aparece grabado y solo se limita a advertir que esos UAP son un peligro para el entrenamiento de sus pilotos, tal como afirma su portavoz, Joseph Gradisher.