Manolo el del Bombo: «Me duele muchísimo que el bar esté a la venta» J. MOLANO Miércoles, 1 agosto 2018, 14:56

«Me duele muchísimo que el bar esté a la venta». La nostalgia invade a Manolo el del Bombo a la hora de hablar sobre la posibilidad de que el local que regenta desde hace casi treinta años cambie de dueño y con él desaparezca su museo del fútbol. «Si finalmente se vende me ofreceré a colaborar con quien esté al frente para que no se pierda la esencia de este sitio. Me pasaré a hacerme fotos, colaboraré en lo que haga falta», repite hasta tres veces a LAS PROVINCIAS el hincha más fiel de la selección española de fútbol.

El bar de Manolo el del bombo, como coloquialmente se le conoce aunque su verdadero nombre es Tu Museo Deportivo, está situado en el distrito de El Pla del Real, a pocos metros del estadio de Mestalla, y se vende por 190.000 euros -215.670 euros al sumar gastos e impuestos-. Así lo anunciaba ayer a través de las redes sociales el portal inmobiliario Idealista.

La web especializada en alquiler y venta de viviendas explica que el local tiene una «superficie total construida según la ficha catastral de 125 metros cuadrados». «Si buscas un local al que sacarle rentabilidad, éste es un local perfecto, ya que por su ubicación tiene la clientela prácticamente asegurada», añade la página, desde donde también se anima al futuro propietario a montar otro tipo de negocio.

«La dueña que se lo ha quedado ahora por herencia quiere venderlo, aunque no será fácil. Creo que me quedarán unos dos o tres años más en el bar», cuenta Manolo Cáceres, quien se marca «más o menos» ese tiempo como tope para seguir detrás de la barra y atendiendo a los amantes del deporte rey que llegan de todas partes para conocerle e inmortalizar la visita. El hincha número uno del combinado nacional también recuerda que está solo al frente de la particular galería futbolera porque su familia no quiere coger el testigo, que ya tiene 70 años y que suma siete operaciones quirúrgicas a sus espaldas, alguna de las cuales han hecho temer a los suyos por su vida.

«Me duele muchísimo que se pierda el bar. Llegué a Valencia en ambulancia como un muerto tras recorrer 15.000 kilómetros haciendo autostop en el Mundial del 82. Esta ciudad, donde me dieron una oportunidad para trabajar, y este sitio lo son todo para mí. Me ofrezco a colaborar con quien se lo quede. Ojalá le guste el fútbol y lo deje como está. Será bueno para él mantenerlo así. Aquí viene gente aunque yo esté fuera de vacaciones o siguiendo a la selección».

Lo cierto es que por el momento no hay comprador, aunque en el peor de los casos, si se vendiera y el propietario optara por acabar con el templo del balompié, Manolo lo tiene claro: «Abriría otro local, aunque no sería de restauración, donde la gente pudiera ver las fotos, las bufandas y todos estos recuerdos de fútbol. Queda Manolo para rato».