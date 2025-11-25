Manifestaciones en España por el 25N: horario y recorrido en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante... Cientos de miles de mujeres están llamadas a participar en las reivindicaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Nacho Ortega Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 09:59

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que sacará a la calle a decenas de miles de mujeres por toda España. A diferencia de años recientes cuando el 25N cayó en fin de semana, y al celebrarse el 25N entre semana, todas las manifestaciones se concentran el martes por la tarde, aunque algunos actos previos pueden tener lugar el lunes 24. .

En decenas de localidades y grandes ciudades de toda España se realizan manifestaciones para denunciar la violencia de género y reclamar políticas de erradicación. Se celebra el 25N en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en la República Dominicana.​ ​

Manifestaciones en España

MADRID

Madrid se prepara para conmemorar un año más el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre, en un contexto marcado por la nueva fragmentación del movimiento feminista en la capital. Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, prevé acudir a las dos marchas convocadas.

En primer lugar marchará el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, que saldrá a las 18:30 horas de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España.

Media hora después, a las 19 horas, saldrá Comisión 8M, desde Atocha hasta la Plaza de Jacinto Benavente, contra la «violencia racista y patriarcal». La marcha contará con dos paradas «simbólicas» en las que se leerán manifiestos sobre la «violencia institucional», la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo. En concreto, estos parones tendrán lugar en la calle Atocha, 79, y en el monumento a los Abogados de Atocha.

BARCELONA

- 24 Novembre, Mani Nocturna contra les Violències Masclistes

-Lunes 24 de novembre, 19 h, Ctra. Del Carmel, 108 (BCN)

- 25 de novembre, 18:30h. Plaça Universitat, Barcelona

La manifestación arranca a las 18:30 horas en la plaza Universitat, continuará por la plaza Catalunya y la ronda de Sant Pere hasta llegar a Urquinaona. En la plaza, los manifestantes virarán por la Via Laietana, pasarán por la plaza Antoni Moura y llegarán a la avenida Francesc Cambó.

VALENCIA

La Coordinadora Feminista ha convocado manifestaciones y concentraciones en toda España, y una de ellas se celebra en el centro de Valencia. Comenzará este martes 25N a las 19:00 horas desde la Plaza América, en la confluencia con Navarro Reverter. El recorrido continuará por plaza Porta de la Mar, calle Colón, Xàtiva, Marqués de Sotelo y finalizará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Allí se realizará una ofrenda floral sobre la tela en la que estarán los nombres de todas las mujeres asesinadas y los menores.

También a las 19:00 horas la Assemblea Feminista València y Comparsa La Revoltosa han convocado una concentración en la plaza de la Virgen de Valencia.

SEVILLA

Desde las 19:00 Maria Auxiliadora

Convoca: Asamblea Feminista Unitaria Sevilla

ALICANTE

Desde las 19.30 horas en la avenida Constitución. La concentración está organizada por la agrupación Mujeres Feministas de Alicante bajo el lema «Ens volem vives i lliures».

CASTELLÓ DE LA PLANA

A las 18:30, Plaça Maria Agustina

Convoca: Assemblea 8m Castello

ALMERIA

A las 19:00 Parque de La Estación con un recorrido hasta El Anfiteatro

Convoca: Coordinadora de Colectivos Feministas de Almeria

ASTURIES

Manifestación unitaria en Avilés. Martes 25 de noviembre a las 19:00

AVILÉS-Plaza Vaticanu

Convoca:Asturies 8M

SANT CUGAT DEL VALLÈS

19:00h: Concentració a Plaça LIuis Millet (FGC)

GIRONA

A las 19:00h: Concentració a Plaça del Vi

Convoca Vaga 8M Girona

LLEIDA

A las 19:30h: Clot de les granotes

REUS

A les 18:30 al Mercat del Carrilet de Reus.

Convoca: Plataforma feminista Camp

SABADELL

24 Noviembre Marxa de Torxes A las 19 h. Inici: Plaça Picasso

25 noviembre a las 19: Plaça Doctor Robert,

Convoca :Justa Revolta

CADIZ

A las 18:00 Plaza Ana Orantes

Convoca:Colectivos Feministas Provincia de Cádiz

CORDOBA

A las 18:00 Plza de las Tres Culturas

Convoca: Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres

ELX-ELCHE

Concentració a les 20h. Marxa feminista, que ix desde la Plaça de Baix - l'Hort de Felip-Plaça del centro de congressos

Convoca: Assemblea 8M Elx

SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA: 19:00 Bulevar

VITORIA/GASTEIZ: 19:00 San Anton

PAMPLONA/IRUÑEA: 20:00 Gaztelu plaza

BILBAO/BILBO: 19:00 Jesusen Bihotza

BAIONA: A las 18:30 Herriko Etxe aitzinean

A Coruña, 20h Obelisco

As Pontes 20:30 h Praza de Hospital

Compostela, 20h Praza 8M

Melide , 20h Praza do Convento

Narón, 19h Praza da Gandara

O Porriño, 20h Praza do Concello

Ourense, 20 Plza Castañeria

Ponteceso, 20:30h Praza do Recheo

FUERTEVENTURA-Puerto del Rosario

A las 18:00 manifestación salida de Subdelegación del Gobierno

Convoca :Red Feminista de Fuerteventura y la Ciudadanía

GRAN CANARIA

25 Noviembre . Manifestación a las 19:00 Plza. Santa ANA llegada a Parque de San Telmo

GRANADA

22 de noviembre a las 21:00 Marcha nocturna desde Plaza del Carmen

25 de noviembre a las 18:00 desde fuente de las Batallas al Triunfo

Convoca : Espacio Feminista Unitario de Graná y Plataforma 25N/8M

GUADALAJARA

A las 19:00 cruce con Calle Toledo con Avda. de Castilla

Convoca:Plataforma feminista Guadalajara

HUELVA

A las 18:30 desde Rotonda de los Bomberos hasta el Ayto.

Convoca: Movimiento Feminista de Huelva

HUESCA

A las 19:00 horas, concentración Plaza Zaragoza

Trae tu mariposa de papel

Convoca: Asamblea 8M Huesca

JAEN

Concentración a las 19:00h, en Roldán y Marín

Convoca: Feministas 8M Jaen

MALLORCA

25 noviembre A las 18:30 en la Plaça de d'Espanya

Convoca: Mov. Feminista de Mallorca

25 noviembre -18.30h a Plaça d'Espanya (Palma) fins a Cort

Convoca:Coordinadora Transfeminista 8M Mallorca

MURCIA

A las 18:00 desde la Plza de la Fuensanta hasta Martinez Tornel

Convoca:Colectivas Feministas de la Región de Murcia

PLASENCIA

A las 19:00 Concentración en la Plza. Mayor

Convoca :Plataforma feminista Plasencia

SALAMANCA

A la 19:30 Mnaifestación salidad desde Plza de la Concordia

Convoca: Movimiento Feminista de Salamanca

SEGOVIA

Concentración a las 19:00 en la plaza de San Martín

Convoca: Segovia Feminista

SANTANDER

A las 19:00 Rotonda de Puerto Chico

Convoca :Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria

TERUEL

A las 19:30 Plza del Torico

Convoca: Columna Feminista de Teruel

TOLEDO

25N desde el Paseo de la Vega hasta Zocodover a las 18:00

Convoca: 8M Toledo

VALLADOLID

A las 20:00 Fuente Dorada

Convoca: Coordinadora de Mujeres de Valladolid

