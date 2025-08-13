Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este miércoles a apenas 9,9 grados en pleno agosto
Imagen de archivo. Rescate de migrantes a bordo de un barco abarrotado. REUTERS

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles

EP

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:34

Un total de 14 pateras han llegado entre el martes y este miércoles a las costas de Baleares, la mitad a Formentera, con más de 200 personas migrantes a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles.

En cuanto a las del martes, a las 12.00 horas se ha interceptado a 19 personas de origen magrebí en tierra en zona de S'Estufador (Formentera). A las 13.00 horas se ha interceptado a 15 personas de origen subsahariano también en S'Estufador, en Formentera.

A las 14.15 horas se ha rescatado a 23 personas de origen magrebí a tres millas al sureste de la isla de Mallorca y a las 21.25 horas se ha interceptado a un total de ocho personas de origen magrebí en tierra en Es Calò de San Agustí (Formentera).

En cuanto al miércoles, son diez las embarcaciones. A las 00.30 horas se ha interceptado a 22 personas de origen magrebí en tierra en una carretera de Formentera. A las 02.01 horas se ha interceptado a un total de nueve personas de origen magrebí en tierra en Platja d'es Migjorn, Formentera.

Más tarde, a las 03.26 horas se ha interceptado a un total de 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sur de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a 0,2 millas de Cabrera.

A las 03.15 horas se ha interceptado a un total de 22 personas de origen magrebí en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, también en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera.

Casi a la misma hora, sobre las 03.15 horas se ha interceptado a un total de tres personas de origen magrebí en tierra en Playa s'Arenal (Llucmajor). A las 04.40 horas se ha dado con seis personas de origen magrebí en tierra en S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca).

A las 04.51 horas se ha interceptado a un total de 15 personas de origen magrebí cuatro millas al sur de Cabrera. A las 05.35 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en mar a seis millas al sur de Cabrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  6. 6 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  7. 7 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  8. 8 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  9. 9 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  10. 10 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo