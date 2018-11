El listado de las canciones prohibidas en Navarra: el plan Skolae censura a Amaral, Shakira, Bustamante, Maluma y Daddy Yankee El programa pide a los profesores que convenzan a los jóvenes de que la violencia de género en adolescentes se produce y reproduce a través de las canciones y publica un listado de canciones que promueven el sexismo LAS PROVINCIAS Martes, 13 noviembre 2018, 11:36

El programa Skolae del Gobierno de Navarra, impulsado para facilitar a todo el alumnado la posibilidad de «aprender a vivir en igualdad», ha enviado una ficha a los profesores de los colegios navarros en las que se recoge un listado de canciones 'prohibidas' por promover el sexismo o la violencia de género, y en el que se incluyen temas de Amaral, Shakira, Maluma, Malú, Daddy Yankee o David Bustamante.

«La violencia de género en adolescentes se produce y reproduce a través de las canciones», dice la ficha titulada «No me cantes violencias», en el que se pide a los docentes que convenzan a los menores de que no no deben escuchar este tipo de música.

Este es el listado completo de las 7 canciones que promueven el sexismo, otras 7 que promueven la violencia de género y otras 7 que denuncian la violencia de género:

1. Canciones que promueven el sexismo

Sin ti no soy nada - Amaral

Contigo - El Canto del Loco

No vale la pena - Bustamante

Tenía tanto que darte - Nena Daconte

Te espero sentada - Shakira

Un violinista en el tejado - Melendi

Me enamora - Juanes

2. Canciones que promueven la violencia de género

Cuatro babys - Maluma

Picky Picky - Joe Montana

Toda - Malú

La mataré - Loquillo y los Trogloditas

Es lo que hay - La Factoría

En la cama - Daddy Yankee

Si me porto - Dasoul

3. Canciones que denuncian la violencia de género

Un extraño en mi bañera - Ana Belén

No voy a cambiar - Malú

Ella - Bebe

Malo - Bebe

El final del cuento de hadas - Chojin

Salir corriendo - Amaral

Esta noche - Tremenda Jauría

«Pensar que el reggaetón es el tipo de música más sexista en estos momentos, es un error ya que en los distintos estilos musicales existentes también aparece este machismo», explica la ficha de trabajo sobre «coeducación en Navarra», que ha levantado una polvareda en las redes sociales.