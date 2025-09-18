La Ley de la Segunda Oportunidad libera de 322.000 euros de deuda a un autónomo arruinado

Suplementos Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:44 Compartir

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece un nuevo comienzo a un autónomo arruinado que acumulaba una deuda de más de 322.000 euros. Gracias al asesoramiento de los expertos de Sin Deuda Group y Valencia Sin Deuda, este emprendedor puede empezar desde cero libre de la presión de sus acreedores y salir de los ficheros de morosos.

Lo que nació como un proyecto personal cargado de ilusión acabó convirtiéndose en una pesadilla financiera. Este afectado por las deudas invirtió todos sus ahorros para abrir una agencia de viajes y solicitó un crédito inicial de más de 400.000 euros para ponerla en marcha. Sin embargo, la realidad del mercado pronto se impuso: los ingresos eran insuficientes para cubrir los gastos fijos y, para mantener la actividad, se vio obligado a recurrir a nuevos préstamos.

La deuda no dejó de crecer, mientras sus ingresos se desplomaban, los intereses de los préstamos iban creciendo hasta empujarle al cierre del negocio. A partir de ese momento comenzó una etapa marcada por la inestabilidad: embargos, la presión constante de los acreedores y una sensación permanente de angustia.

Aunque logró reincorporarse al mercado laboral por cuenta ajena, su salario apenas alcanzaba para cubrir lo esencial y resultaba imposible hacer frente a las obligaciones financieras acumuladas. Cada intento de ponerse al día implicaba nuevos sacrificios, arrastrándolo a una espiral de deuda sin salida.

Ampliar Valencia Sin Deuda

El efecto bola de nieve: cuando las deudas se vuelven inasumibles

Desde Valencia Sin Deuda explican que lo vivido por este hombre es un ejemplo del llamado efecto bola de nieve, un fenómeno silencioso que afecta a miles de personas. Todo comenzó con un crédito inicial para poner en marcha su negocio turístico, al que pronto tuvo que añadir nueva financiación para cubrir los gastos que no lograba cubrir Los intereses elevados, las comisiones y la necesidad de refinanciar una y otra vez terminaron disparando la deuda hasta hacerla inasumible.

«Muchos de nuestros clientes no llegan endeudados por una única causa, sino por una suma de decisiones que parecían pequeñas. El problema es que el sistema financiero permite encadenar préstamos, y eso acaba generando una bola de nieve que crece sin control», señalan desde Valencia Sin Deuda.

Soluciones legales reales

Este afectado por la deuda decidió buscar ayuda profesional y recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal vigente en España desde 2015 que tiene como objetivo ayudar a particulares y autónomos en una situación económica compleja a cancelar total o parcialmente sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

En su primera cita, el equipo de Valencia Sin Deuda analizó el caso y confirmó que cumplía los requisitos legales para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Tras completar con éxito todo el procedimiento judicial su deuda ha sido exonerada (cancelada) y puede empezar de nuevo sin cargas, sin embargos y sin la presión constante de los acreedores.

«La Ley de Segunda Oportunidad no borra el pasado, pero permite recuperar el presente y planificar un futuro con tranquilidad. Casos como este demuestran que salir del sobreendeudamiento es posible», subrayan desde Valencia Sin Deuda, empresa que desde su origen ya ha logrado la cancelación de más de 80 millones en deudas.