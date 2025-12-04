Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza suspende la declaración de Suárez tras más de ocho horas de comparecencia
Karla Sofía Gascón: «En 100 o 200 años me llevarán en camisetas como algo guay»
Edu Gómez

Karla Sofía Gascón: «En 100 o 200 años me llevarán en camisetas como algo guay»

La actriz, que protagoniza la portada del relanzamiento de SIX, cuenta en una amplia entrevista todo lo que sucedió hace justo un año cuando comenzó la carrera a los Oscar por su papel en 'Emilia Pérez'; y que terminaría con un intento de cancelación mundial por unos mensajes publicados en X unos años antes

Iván Gelibter

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:59

Comenta

Hace once meses ocurría un hecho histórico para el cine español. La actriz Karla Sofía Gascón se convertía en la segunda mujer de este país en estar nominada al Oscar… y la primera persona trans en recibir este honor cinematográfico. No fue una sorpresa. KSG había ganado la Palma de Oro en Cannes y el premio del Cine Europeo por su brillante papel en 'Emilia Pérez'. Para muchos expertos, partía como favorita para hacerse con la estatuilla.

Unas semanas después, unos mensajes en X (cuya autoría total o parcial niega KSG) le dieron la vuelta a la historia. La actriz padeció un intento global de cancelación que la llevó no solo a no ganar el Oscar, sino a sufrir el 'abandono' de la distribuidora en Estados Unidos (Netflix) y de sus compañeros, el director Jacques Audiard y las actrices Selena Gomez y Zoe Saldaña.

KSG sigue de pie, pese a todo. Y ahora regresa para protagonizar la portada del relanzamiento de SIX con una amplia entrevista en la que cuenta los entresijos de lo que ocurrió aquellos días, pero en la que también expresa cómo se ha sentido y quién es realmente ella. Y lanza un mensaje sobre su futuro y sobre la película que la encumbró: «En 100 o 200 años me llevarán en camisetas como algo guay».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes
  4. 4

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  5. 5 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  6. 6 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  7. 7

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?
  10. 10

    Así será la nueva calle Colón: adiós a las motos, árboles más grandes y más sillas y papeleras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Karla Sofía Gascón: «En 100 o 200 años me llevarán en camisetas como algo guay»