José Juan Martínez: «El sabor que se te queda al salir de un restaurante es el del café. Si es bueno, vuelves»

Cafés Ventura lleva sesenta y ocho años sirviendo café en los establecimientos de Valencia. Han evolucionado mucho desde la pequeña sede en la que trabajaban en el centro de la ciudad hasta lo que son hoy: fábricas en Aldaia y Sabadell, máquinas automatizadas y un servicio perfeccionado para sus clientes.

Hace tres años, la marca se fusionó con Oroprés, otra marca de café con muchos años de historia. No todas las empresas de café pueden decir que garanticen las condiciones de sus trabajadores. Ellos sí pueden, pues sus recolectores en Colombia y Brasil cuentan con certificaciones. En Cafés Ventura se sienten muy orgullosos de estar encima de todo el proceso, desde la recolección del grano hasta el delicioso sabor tostado que otorga el sorbo de un expreso de máquina. Al fin y al cabo, el café es la segunda bebida más consumida del mundo.

Con motivo de la asistencia de Cafés Ventura a la feria Gastrónoma del 26 al 28 de octubre, hablamos con José Juan Martínez, delegado en ventas de la marca, sobre la empresa, su trayectoria, el novedoso Café Torres que acaban de lanzar, los beneficios del café y aquello que marca la diferencia entre Cafés Ventura y otras marcas o multinacionales.

-Cuéntame la historia de Cafés Ventura. ¿Cómo habéis logrado manteneros en el sector durante casi 70 años?

La historia de Cafés Ventura empezó en 1957 en el centro de Valencia, en un local entre las Torres de Serranos y las de Quart, en la Plaza San Jaime. La empresa fue creciendo poco a poco hasta que, en 1978, abrió una sede en Fuente del Jarro, en Paterna. Había dos familias. La familia Ventura y la familia Pont. En 2011, los Ventura vendieron la empresa a los Pont, que tenían su marca de café desde hacía más de cien años.

-El café tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. Forma parte de la vida social, es el centro de reuniones, tertulias… ¿Qué me puedes decir de esto?

-El café es importantísimo en el mundo en que vivimos. Es la segunda bebida más consumida después del agua. Es importante a todos los niveles: hostelería, turismo, oficinas, hoteles… Ahora todo ha avanzado mucho y existen las máquinas automáticas que te lo hacen. Hemos pasado de preparar el café en las máquinas antiguas y manuales a seleccionar tu favorito con el móvil y que te lo haga una máquina en la oficina.

-¿De dónde te viene tu pasión por el café?

-Siempre he tomado café, y desde hace catorce años, cuando entré en Cafés Ventura, lo tomo de mayor calidad y en pequeñas dosis, como los italianos. Cuanto más largo es, más cafeína tiene. Con un dedito o dos es suficiente. El café tiene muchas propiedades beneficiosas para el ser humano. Se habla incluso de que ayuda al corazón o a la limpieza del colon. El secreto está en el origen del grano. Nosotros, que traemos mucho café de Colombia o Brasil, nos aseguramos de que sea de la mejor calidad. Y en nuestra nueva ampliación en Sabadell, podemos conservarlo con la temperatura idónea y podemos tostarlo de la manera óptima.

-¿En qué se diferencia vuestro café de otras marcas?

-Cafés Ventura siempre ha sido un nombre relacionado con la calidad. Eso y el buen servicio son sagrados para nosotros. El nuevo café que hemos lanzado, Café Torres, va en un envase de plástico recuperable. Lo hacemos de una manera muy innovadora: cuando está recién tostado, lo introducimos en el envase, lo sellamos, le quitamos el oxígeno y le introducimos nitrógeno en vapor. Cuando lo abres, es como si viniera directo del tostadero, y eso se nota en el sabor. Tiene unos orígenes muy selectos, aguanta muy bien la humedad y los cambios de temperatura. También tenemos un café muy bueno de gama intermedia, el Especial Express, con porcentaje alto de arábico. Lo hacemos desde el año 1957. Antes, en un bar te daba igual el café que tomabas, pero ahora se tiene más en cuenta, se selecciona más. Desde la pandemia han cambiado los hábitos. Ten en cuenta algo: el último sabor que se te queda en la boca al salir de un restaurante es el del café. Si el sabor es bueno, el cliente vuelve. Si no lo es, no vuelve. Lo tenemos comprobado.

-¿Qué supone para vosotros estar en la feria Gastrónoma? ¿Cómo va a ser?

-Vamos a Gastrónoma desde hace cuatro años. Es una feria muy interesante. Fuimos de las primeras marcas de café en apostar por ellos. Nos hemos consolidado y este año hemos cogido un stand doble. Vienen muchos clientes, pasteleros, hoteles… Se forma una variedad muy interesante para nosotros. Y vendrá nuestro barista profesional, Pedro Queralt, que trabaja muy bien. Siempre hacemos algún cliente nuevo y nos sirve para concienciar sobre lo que es hacer un buen café. Lo más importante al hacer café es que la máquina esté limpia. Hacemos mucho hincapié en eso. Hay clientes que vienen a la feria y les gusta tanto nuestro café que repiten. Eso es lo que más nos satisface.

-¿Alguna novedad de la empresa que me puedas adelantar?

-Tenemos algo visto para el año que viene. Estamos realizando estudios para ofrecer formación a nuestros clientes en todo lo que rodea el café. La idea es realizar formaciones trimestrales con nuestro barista para informar a la gente y atraer nuevos clientes. Los principios de esas formaciones serán muy claros: cómo se debe cuidar nuestro café.

-Cumplís ahora el aniversario de la fusión con Oroprés. ¿Cómo ha resultado después de tres años?

-Ha sido bastante gratificante por el equipo humano de Oroprés. Son muy buenos trabajadores. Han sido indispensables y no estaríamos donde estamos de no ser por ellos.

-Háblame de vuestro proceso de producción desde que se recolecta el grano en su país de origen hasta la taza. ¿Cómo trabajáis?

-Seleccionamos los mejores cafés. Tenemos un certificado que garantiza que los recolectores de nuestro café tienen buenas condiciones de trabajo. Ese certificado no lo tienen todas las marcas. Luego, tras la recolección, se selecciona el grano, se seca al sol manualmente o con máquinas, sacas las variedades, lo envasas en sacos de cincuenta kilos y lo traen en contenedores.

-¿Cómo os adaptáis a la realidad actual? Háblame de la innovación en Cafés Ventura.

-Ahora estamos con los fabricantes de máquinas automáticas suizas que se pueden controlar con el móvil. Puedes controlar los cafés que haces, los que has consumido… Llevamos años trabajando en esto.

-¿Cómo os ha afectado la llegada de las cápsulas?

-Nosotros también las comercializamos, pero cada vez menos. La empresa madre de Grupo Ventura es Cafés Pont, y ellos tienen una delegación en Mallorca, donde las cápsulas de aluminio están prohibidas. Ahora estamos trabajando más en cápsulas de papel, más orgánicas. Pero, en cualquier caso, nuestro fondo y donde ponemos la mayor parte del esfuerzo es en el grano de café, en molerlo con molinillo automático, meterlo en la máquina y sacar un expreso. Eso sí, debemos adaptarnos a lo nuevo.

-¿Cómo es competir contra las multinacionales del café?

-La clave está en hacer marca con el paso de los años. Si estás en la calle, das a probar tu café y haces boca a boca, puedes ganar. Todos los italianos de Valencia están enamorados de nuestro café, por ejemplo. Ventura es un apellido italiano, y tenemos casi veinte clientes de allí que nos recomiendan entre ellos. Eso es un paso, la verdad. Es complicado luchar contra las grandes marcas, que además quizás ofrecen más cosas. Pero nosotros ganamos al tener nuestro propio servicio técnico, nuestro propio mecánico. Nos adaptamos a las necesidades del cliente, sean cuales sean. Porque al final, lo importante es que si se te estropea la máquina de tu restaurante, te la arreglen rápido. Nosotros ganamos en calidad y servicio frente a las multinacionales.

Esta entrevista forma parte del proyecto 'Voces mundiales' liderado por LAS PROVINCIAS, que pone en valor la experiencia y el conocimeinto de empresas, organizaciones e instituciones en el contexto de los días internacionales.