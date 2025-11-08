Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz repunta este domingo pero deja cinco tramos cercanos a los 0 euros/MWh: las mejores horas y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.. Adobe stock

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Pioneros ·

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  7. 7 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  8. 8

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  9. 9 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  10. 10 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Italia declara por ley que los obesos son enfermos