La innovación valenciana que endulza sin azúcares y sin edulcorantes añadidos: Fartons Polo lanza una horchata única en el mercado

Fartons Polo lanza la primera horchata sin azúcar ni edulcorantes añadidos, obtenida a través de un proceso exclusivo, protegido por un modelo de utilidad patentado.

La empresa valenciana ha desarrollado un sistema pionero de extracción del dulzor natural de la chufa, reconocido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Una innovación que abre nuevas líneas de negocio.

Fartons Polo, referente en el sector de la horchata y la bollería tradicional valenciana, acaba de lanzar un producto disruptivo: Or,Xata! Polo Sin Sin, la primera horchata sin azúcares añadidos ni edulcorantes, pero con un dulzor natural sorprendente, extraído directamente de la chufa. Este hito no es solo comercial, sino también tecnológico: la empresa ha registrado el proceso de elaboración como modelo de utilidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El desarrollo de esta innovación ha requerido años de investigación y pruebas internas, con el objetivo de ofrecer una alternativa saludable sin sacrificar sabor ni textura. El resultado es un producto con una alta concentración de chufa (el doble que una horchata convencional) y un perfil nutricional más limpio y saludable.

«Hemos apostado por lo más difícil: no sustituir el azúcar por edulcorantes, sino confiar en el potencial de la propia chufa. Hemos trabajado para extraer su dulzor natural y conseguir una bebida equilibrada, con cuerpo, pero ligera», explica el equipo técnico de Polo.

La horchata, que ya se comercializa en la Comunidad Valenciana y Cataluña, ha sido concebida como un producto de consumo diario, no estacional y sin la necesidad de refrigeración para su conservación. Esto abre nuevas posibilidades de distribución y consumo, tanto en el canal retail como en horeca.

Desde la compañía destacan que esta innovación refuerza su posicionamiento como marca tradicional pero pionera en desarrollo. «No se trata solo de adaptar un producto a nuevas tendencias de salud, sino de liderar el cambio con una solución que mejora lo existente. Y hacerlo con una materia prima de proximidad como la chufa valenciana«.

La acogida inicial en el evento de testeo realizado en el Mercado Central—con acciones de sampling y venta promocional— ha confirmado el interés por esta nueva categoría de horchata, en un momento en el que los consumidores buscan cada vez más alimentos sin azucares ni edulcorantes añadidos, funcionales y auténticos.

Para Fartons Polo, Or,Xata! Polo Sin Sin es solo el principio de una línea de productos innovadores que mantendrán la esencia de la tradición… pero mirando al futuro.