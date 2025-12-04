Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sheila Devil, en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Instagram

Ingresada de urgencia Sheila Devil, hija de Camilo Sesto

Por el momento se desconoce su evolución y permanece bajo atención médica

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:24

Sheila Devil (Camilo Blanes), la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, ha desatado todas las alarmas sobre su salud tras ser ingresada en un hospital de Madrid por sufrir varios episodios de ansiedad que han requerido atención médica urgente.

La mujer ya despertó preocupación hace dos años al comenzar a subir su estilo de vida en redes sociales, unas imágenes que dejaban entrever un notable deterioro físico que la ha llevado a ser internada en el hospital en varias ocasiones. Hace cuatro años ya tuvo que permanecer unos días bajo atención médica al padecer una grave neumonía que la lleví incluso a la UCI, un episodio tras el que poco después sufrió un microinfarto cerebral.

Por el momento se desconoce su evolución y permanece bajo atención médica en el centro hospitalario madrileño, en el que ha recibido la visita de su madre, Lourdes Ornelas. La mujer acudía con semblante serio y sin dar declaraciones sobre el estado de salud de su hija.

Ornelas se ha pronunciado en otras ocasiones en distintos programas de televisión para hablar sobre su hija y lo difícil que están siendo estos últimos años respecto a sus polémicas y su crítico estado de salud.

De hecho, antes de realizar su transición, Camilín fue arrestado por la Guardia Civil por tener en posesión 12 gramos de cocaína, según anunciaron en el programa 'TardeAR'.

