La influencer valenciana Lluna Clark narra el acoso que ha sufrido de un hombre en el tren: «Si hay alguien en el trayecto estoy aquí»

JZ Miércoles, 25 de junio 2025, 17:38 | Actualizado 17:44h.

Anna Luna, influencer valenciana conocida en redes sociales como Lluna Clark, ha contado el acoso de que ha sufrido por parte de un hombre cuando se dirigía en un tren a Valencia. La joven, con 500.000 seguidores, alcanzó gran popularidad cuando se convirtió en presidenta de la Queen's League.

«Llevo las pintas más raras de mi vida y me he topado con un tipo súper raro que subía al tren y que me ha empezado a decir 'Hello, hello'. Me ha preguntado que si yo iba para Valencia y, como me lo ha dicho en inglés, le he contestado que no le entendía para que me dejara en paz. Y, de repente, me ha quitado el móvil de la mano, ha buscado su Instagram y me ha pedido que le siga y que le envíe un mensaje. Ha sido súper raro. Evidentemente, yo no le he mandado ningún mensaje, pero he hecho una captura de pantalla de su usuario porque me ha dado muy mal rollo», ha explicado a sus seguidores.

🧵 LLUNACLARK, ACOSADA mientras iba EN EL TREN : EL HILO COMPLETO pic.twitter.com/Mr1qd9lGOc — LO + VIRAL (@SuperViiral) June 20, 2025

La creadora de contenido fue explicando a través de sus stories lo que le estaba sucediendo: «Encima se está paseando de arriba a abajo en el vagón para ver dónde me voy a sentar. Al final me he venido al pasillo porque se ha sentado a mi lado y subo esto porque me está dando un poco de mal rollo ya, si hay alguien en el trayecto Madrid - Valencia estoy aquí. Al final, me ha vuelto a pedir el móvil y se ha dado cuenta de que le estaba grabando, se ha enfadado y se ha ido, pero yo me he quedado en el pasillo porque no deja de mirar a ver dónde me siento. Espero que no vuelva. Aquí no creo que me haga nada porque está lleno de gente, pero, si pasa el revisor se lo diré».

Finalmente, añadió que quedó en un susto pero que ya había avisado a sus amigos para que fueran a recogerla porque tenía miedo de que la siguiera al bajar del tren. De igual modo, apuntó que no quiso avisar al revisor para no molestar a nadie.

