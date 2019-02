Inditex se alía con Tinder para San Valentín Una de las tiendas de la cadena pone a la venta tres modelos de camisetas inspiradas en la popular aplicación de citas LAS PROVINCIAS Martes, 5 febrero 2019, 13:50

El que se supone que es el día más romántico del año está a la vuelta de la esquina, un acontecimiento esperado y marcado en el calendario para muchas firmas como Inditex. La empresa ha ideado una original manera con la que sorprender en esta fecha: una colección inspirada en la aplicación de citas Tinder.

Entre dedicatorias de amor eterno, corazones y fotografias saturando el timeline en redes sociales, la tienda Stradivarius pone en bandeja a los 'haters' del romance tradicional una opción para poder reivindicar nivel de sentimentalismo más reducido con tres modelos de camisetas. El precio de cada prenda es de 12,99 euros y se pueden conseguir también a través de su página web.

Camisetas inspiradas en la app Tinder. / Inditex

Las tres camisetas son de manga corta y cuentan con originales mensajes relacionados con Tinder, como 'I'm your right swipe' ('Yo soy tu desliz correcto'), 'You looked talled in Tinder' ('Parecías más alto en Tinder') o la opción para los más románticos, 'Love me' ('Quiéreme'). Todas llevan el reconcocible logo de la app, que cuenta con millones de usuarios y se ha consolidado como líder entre las plataformas para conocer gente.

Después de sus colaboraciones con artistas como Rosalía o Aitana, Inditex vuelve a demostrar que está al corriente de las tendencias de la sociedad y también que sabe cómo interactuar con ella, porque las dos firmas sortean un viaje para dos personas a Londres entre quienes suban un vídeo a Instagram con el hashtag #UnforgettableMatch contando su experiencia más memorable en una cita por la aplicación.