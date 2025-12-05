Cuando la inclusión abre realmente los caminos y se convierte en futuro

Extras Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:05 Compartir

Hay historias que no necesitan adornos, pero sí ser contadas, porque ya vienen llenas de verdad. La de Sergio Esteve, un joven alicantino de 33 años con una discapacidad física, es una de ellas. Llegó a Cocemfe Alicante buscando una oportunidad. Realmente no quería una puerta abierta de par en par, simplemente el gesto de alguien que, al otro lado, decidiera girar el pomo junto a él. Su caso se ha convertido casi en un símbolo de lo que significa acompañar con rigor, respeto y humanidad en el proceso de inserción laboral. Y lo es especialmente ahora, cuando se acaba de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) y eso nos recuerda que la igualdad de oportunidades todavía depende del compromiso de entidades y programas como Incorpora de la Fundación 'la Caixa'.

Porque, aunque se ha avanzado mucho, aún pesan barreras que no siempre se ven. «La accesibilidad sigue siendo uno de los mayores retos», reconoce Noelia Moreno, responsable de Cocemfe Alicante. Y no habla solo de rampas o ascensores: se refiere también a las barreras tecnológicas y de comunicación. Luego están «los prejuicios, ese lastre que se cuela por las rendijas. Persisten percepciones erróneas sobre la capacidad de desempeño», añade. Y lo dice con la serenidad de quien acompaña día a día procesos que transforman vidas.

Sergio Esteve inició este camino en octubre de 2024 cuando acudió a la entidad para mejorar su empleabilidad. Allí encontró un engranaje sólido: orientación, formación y un itinerario adaptado a su ritmo. Poco después, participó en una dinámica grupal organizada por Cocemfe Alicante junto al departamento de RRHH de Pikolinos. Aquella mañana, cambió su historia. «Su implicación, adecuación al perfil solicitado y la buena sintonía generada con el equipo de Pikolinos derivaron en su contratación. Para Sergio, este formato le permitió romper el hielo, mostrar quién era y entender mejor qué buscaba la empresa», señala Moreno.

Tras la visita, la empresa lo contrató como dependiente de calzado y él, desde entonces, no ha dejado de crecer. De hecho, tal y como señalan desde Cocemfe Alicante «en diciembre iniciará una segunda formación que reforzará su perfil profesional y el horizonte que ya empieza a dibujarse». Además, Moreno señala que la evolución de Sergio «ha sido enorme» y enumera los avances como quien repasa un álbum de hitos: «mayor autonomía en la búsqueda de empleo, conocimiento real del mercado laboral, mejora de competencias técnicas y personales, un aumento notable de la confianza y la motivación». Pero hay un punto que señala con especial cariño: el empleo. Esa conquista que no solo transforma la economía de una persona, sino su manera de habitar el mundo.

El programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa', que solo el año pasado facilitó cerca de 3.000 contrataciones en la Comunitat Valenciana con la colaboración de más de 1.000 empresas, se asienta sobre una premisa clara: sensibilizar al tejido empresarial para que entienda que la inclusión no es un gesto de buena voluntad, sino una oportunidad de sumar talento y diversidad real. En palabras de Moreno, «cuando se crean entornos accesibles y directos, las oportunidades surgen y el talento aflora».

