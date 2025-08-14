Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los incendios se ceban con Ourense, León y Zamora y suman otros siete heridos graves

30 focos siguen activos, 10 de grandes dimensiones, y hay ya más de 10.000 personas desalojadas de más de 50 pueblos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:00

El fuego que devasta desde el fin de semana al menos una treintena de puntos de España dejaba ayer un balance desolador: siete heridos en ... estado grave -y varias decenas más de diversa consideración-, más de 10.000 evacuados, unas 25.000 hectáreas de monte y arbolado, incluido el paraje natural y cultural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cómputo al que hay que sumar las dos víctimas mortales registradas ya el martes, Abel Ramos, de 35 años, en León, y Mircea Spiridon, de 50, en la localidad madrileña de Tres Cantos, que se unen al bombero fallecido la semana pasada en Ávila en un accidente cuando iba a apagar otro foco. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que la situación «sigue siendo grave». Y recordó a través de X que «extremar la precaución es esencial». Por su parte el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió la colaboración ciudadana para que siga «las instrucciones de los efectivos» y evitar así consecuencias más graves. No en vano, aún siguen activos 30 focos, diez de grandes dimensiones, por ocho autonomías de norte a sur.

