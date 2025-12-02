Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuerpo de Bomberos de Toledo. EP

Incendio en un bloque de viviendas de Toledo tras registrarse una explosión

El aviso ha sido dado sobre las 9.07 horas cuando se ha iniciado el fuego en el bajo del inmueble

EP

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:38

Equipos de Bomberos del Parque de Toledo trabajaban este martes por la mañana en la extinción de un incendio desatado en un bloque de viviendas de Toledo, donde podría haber personas atrapadas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha sido dado sobre las 9.07 horas cuando se ha iniciado el fuego en el bajo del inmueble. Según han trasladado, se ha producido una pequeña explosión, apreciándose llamas por la ventana.

Ante el riesgo de personas heridas que puedan haber quedado atrapadas, se han movilizado servicios de emergencia sanitaria, aunque aún no han trascendido datos de afectados.

Junto a los bomberos y a los equipos sanitarios se han desplegado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

