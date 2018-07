La impresionante caída durante la actuación en directo en Got Talent Momento del accidente. / NBC Conmoción y pánico en una acrobacia LAS PROVINCIAS Domingo, 22 julio 2018, 20:00

Chillidos. Incredulidad. Manos en la cabeza. Ojos cerrados. Así acabó la actuación de Mary y Tyce en el 'America's Got Talent'. La pareja se dedica a hacer acrobacias de extremada peligrosidad y su participación en el concurso acabó con Mary cayendo al vacía cuando estaba cogida de la mano de Tyce. La madre de Mary y su hijo se encontraban entre el público que vivió en vivo el angustioso momento.

Fuego y altura. Así se presentaba la participación de Mary y Tyce en el 'America's Got Talent'. Tyce se tapaba los ojos y el espectáculo consistía en realizar diversas acrobacias con ese extra de riesgo de que el hombre no pudiera ver nada. Llegado un instante del espectáculo, Tyce cogía a Mary de la mano, pero la mujer empieza a resbalarse y su marido no puede aguantar pese a sus esfuerzos por retenerla. Mary perdía contacto con Tyce y acababa en el suelo. Una caída de varios metros sin arnés de seguridad.

Unas semanas después, el matrimonio ha concedido una entrevista en la que cuenta cómo se encuentra Mary tras el accidente. Lo primero que han reconocido es que se encuentran por Europa en plena gira, por lo que han continuado con su actividad de riesgo. La mujer cuenta que el colchón de seguridad que siempre utilizan le «salvó la vida». «Caí. Estaba en el suelo, pero en el momento noté que no tenía ninguna lesión quería volver a intentar la acrobacia», reconocía la mujer.

Por parte de Tyce, el hombre ha contado que fue una sensación «horrible« el notar que perdía el contacto con su mujer. »Lo último que sentí es que sus manos se deslizaban sin que pudiera retenerla. Lo intenté, se ve en pantalla, pero ya había caído. En ese instante, un sentimiento horrible«.

Sin lesión, Mary y Tyce siguen jugándose la vida con un espectáculo de riesgo y emoción en la que el matrimonio intenta día a día superarse.