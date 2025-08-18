Una iglesia de 600 toneladas viajará 5 kilómetros por carretera para evitar su hundimiento La emblemática construcción de Kiruna sufrirá un traslado histórico preparado durante años

La emblemática iglesia de Kiruna en Suecia comenzará el martes un viaje de dos días hacia un nuevo hogar, avanzando lentamente por una carretera del Ártico para salvar sus paredes de madera del hundimiento del suelo y la expansión de la mina de hierro subterránea más grande del mundo.

Los trabajadores ya han levantado la iglesia de 600 toneladas y 113 años de antigüedad desde sus cimientos y la han colocado en un remolque construido especialmente, parte de un proyecto de 30 años para reubicar a miles de personas y edificios de la ciudad de Laponia.

La empresa operadora de la mina LKAB ha pasado el último año ampliando la carretera para el recorrido que llevará a la iglesia pintada de rojo (una de las estructuras de madera más grandes de Suecia, a menudo votada como la más hermosa) por un sinuoso camino de 5 km (3 millas) hasta el nuevo centro de la ciudad de Kiruna.

La iglesia es sólo una pequeña parte del proyecto de reubicación. LKAB afirma que unas 3.000 viviendas y unas 6.000 personas necesitan ser trasladadas. Se están demoliendo varios edificios públicos y comerciales, mientras que otros, como la iglesia, se están trasladando en una sola pieza.

Se están desmantelando y reconstruyendo otros edificios alrededor del nuevo centro de la ciudad. También se han construido cientos de nuevas viviendas, comercios y un nuevo ayuntamiento.

Este cambio debería permitir a LKAB, que produce el 80% del mineral de hierro extraído en Europa, seguir ampliando la explotación de Kiruna durante las próximas décadas.

La empresa estatal ha extraído alrededor de 2.000 millones de toneladas de mineral desde la década de 1890, principalmente de la mina de Kiruna. Se estima que los recursos minerales ascienden a otros 6.000 millones de toneladas en Kiruna y las cercanas localidades de Svappavaara y Malmberget.

LKAB está planificando actualmente la nueva mina junto al yacimiento existente de Kiruna.

Además del mineral de hierro, la mina propuesta de Per Geijer contiene importantes depósitos de elementos de tierras raras, un grupo de 17 metales críticos para productos que van desde láseres hasta iPhones y tecnología verde clave para cumplir los objetivos climáticos de Europa.

El viaje salvará la iglesia, pero la alejará del sitio donde ha estado durante más de un siglo. «La iglesia es, en cierto modo, el alma de Kiruna y, en cierto modo, un lugar seguro», dijo Lena Tjarnberg, vicaria de Kiruna. «Para mí, es como un día de alegría. Pero creo que la gente también se siente triste porque tenemos que irnos de este lugar».

Para gran parte de la comunidad indígena sami de la región, que ha pastoreado renos allí durante miles de años, los sentimientos son menos contradictorios. La mudanza es un recordatorio de cambios mucho más amplios provocados por la expansión de la minería. «Esta zona es tierra tradicional sami», dijo Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de la comunidad sami local de Gabna. «Esta zona era tierra de pastoreo y también el lugar donde nacían las crías de reno».

Si los planes para construir otra mina cercana siguen adelante después del traslado, eso cortaría el camino hacia los pastos de verano e invierno de los renos, haciendo que el pastoreo sea «imposible» en el futuro, dijo. «Hace cincuenta años, mi bisabuelo dijo que la mina acabaría con nuestro modo de vida, con nuestra ganadería de renos. Y tenía razón».

Europa, y gran parte del resto del mundo, depende actualmente casi por completo de China para el suministro y procesamiento de tierras raras. En marzo de este año, la UE designó a Per Geijer como Proyecto Estratégico, lo que podría ayudar a acelerar la puesta en producción de la nueva mina.

A unos 5 km de distancia también estará tomando forma el nuevo centro de la ciudad de Kiruna. «La iglesia es... una declaración o un símbolo de la transformación de esta ciudad», dijo a Reuters el alcalde Mats Taaveniku. « Ya estamos a medio camino. Nos quedan 10 años para trasladar el resto de la ciudad».

