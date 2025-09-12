Hyundai Inster: el eléctrico urbano que supera los 500 km en ciudad

Suplementos Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:31 Compartir

Dentro del panorama de l automóvil eléctrico Hyundai juega un papel de excepción. Una situación privilegiada que se ha trasladado a ECOMOV (que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre) desde su primera edición, con la continuada presencia de la firma coreana. Yen 2025 no podía ser de otra manera.

Hyundai va a presentar en La Marina de Valencia lo más destacado de su gama. Y a los modelos ya conocidos y referentes de sus respectivos segmentos como es el Kona Eléctrico, Ioniq 5 e Ioniq 6, el fabricante oriental ha recibido este año otras dos importantes novedades que los visitantes de ECOMOV podrán ver y probar, el Ioniq 9 y el Inster.

Ampliar Hyundai Inster

Buque insignia Ioniq

El Hyundai Ioniq 9 llega como el modelo más grande y ambicioso de la gama eléctrica del fabricante coreano. Se trata de un SUV de seis o siete plazas que combina diseño futurista, tecnología avanzada y un notable aprovechamiento del espacio interior. Con 5,06 metros de longitud, casi dos metros de anchura y 1,79 de altura, muestra una imponente presencia. La zaga, de líneas cuadradas y luces horizontales, alberga un maletero versátil con capacidades que van desde 328 litros con todas las plazas ocupadas hasta 2.494 litros con la segunda y tercera fila abatidas. También dispone de un compartimento adicional bajo el capó de hasta 88 litros, según la versión.

La tecnología ocupa un lugar protagonista. Incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas para el cuadro digital y el sistema multimedia, retrovisores por cámara opcionales con proyectores en las puertas, head-up display, iluminación ambiental configurable y cargador inalámbrico.

Ampliar Hyundai Ioniq 9

En el apartado mecánico, toda la gama es eléctrica con una batería de 110,3 kWh y tres niveles de potencia: tracción trasera con 218 CV y tracción total con 313 o 435 CV. La versión menos potente logra la mayor autonomía, con hasta 620 kilómetros, mientras que las variantes más potentes se sitúan en torno a los 600 kilómetros. Además, admite recargas ultra rápidas de hasta 350 kW, lo que permite pasar del 10 al 80 por ciento en apenas 24 minutos, y cuenta con tecnología bidireccional para alimentar dispositivos externos.

El rey de la ciudad

Por otro lado, los visitantes a esta muestra de movilidad eficiente podrán conocer de cerca y conducir el Inster. La propuesta urbana de Hyundai cuenta con un modelo de acceso que ofrece 97 CV de potencia y está asociado a una batería de 42 kWh. Un escalón por encima se sitúa una segunda variante de 115 CV, al igual que hace la capacidad de su batería para alcanzar los 49 kWh.

En el primer caso se homologa una autonomía de 327 kilómetros, mientras que en el más potente se sitúa en 370 kilómetros. En conducción urbana, la autonomía sube hasta los 473 y los 518 km, respectivamente.