Horóscopo inverso viernes 28 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 28 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Haz caso de los consejos que te dé un buen amigo, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao/a y asumir ciertos riesgos. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. Si padeces de artritis, reuma o dolores en los huesos, este es un momento propicio en el que puedes experimentar una gran mejoría de tus dolencias. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Esta semana, si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

En el amor te irá muy bien los próximos días. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Surgen alicientes laborales que te ayudarán a ganar dinero.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. Vigila especialmente la salud de los tuyos. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte más fuerte que nunca. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

