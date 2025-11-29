Horóscopo inverso sábado 29 de noviembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

M.L Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este sábado 29 de noviembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escucha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas. Cuidado con quien te pide dinero. No todo el mundo te devolverá luego lo que le dejes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

No estás siendo del todo sincero y quiza eso termine pasando factura. Di las cosas claras. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal. Vigila tu alimentación. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu pareja te llevará a un fin de semana romántico. Si estás en soledad, una sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. Una reunión importante puede hacer tambalear tu futuro en la empresa. Ten cuidado. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tu intuición nunca falla, así que haz caso a tus sospechas. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Evita las comidas copiosas para reducir las digestiones pesadas que te vienen molestando últimamente. Tendrás un trabajo extra que te hará ganar algo más de dinero de lo habitual.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Vivirás una época de tranquilidad y tras un periodo algo conflictivo por fin podrás respirar tranquilo. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. Un resfriado hará que no estés en tu mejor momento, intenta descansar más. Tus finanzas se beneficiarán de un poco de orden. Intenta mantener controlados los gastos e ingresos para no llevarte un susto a final de mes.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Esta semana alguien que aprecias mucho podría decepcionarte. Intenta hablar las cosas. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. Cuidado a la hora de tomar suplementos alimenticios. No vale la pena obsesionarse con el peso, pero si quieres adelgazar nada mejor que el deporte y alimentos saludables. No consigues eliminar las compras compulsivas de tu vida y así no podrás ahorrar nunca. Tómatelo en serio para evitar problemas futuros.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Si estás desempleado, una buena oferta laboral podría estar a punto de cruzarse en tu camino. Disfrutarás de una salud inmejorable y estás en uno de tus mejores momentos de forma física. Necesitas ahorrar para posibles imprevistos que pueden venir en un futuro.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Los próximos días no pueden presentarse mejores a nivel amoroso. Disfruta. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. Estarás imparable. Has pasado unos días un poco malos, pero por fin te recuperarás por completo. Cuentas con ahorros suficientes para hacer ese viaje que tanto te apetece, no te lo pienses tanto.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes. Un ascenso podría estar a la vuelta de la esquina. Una racha de emociones fuertes hará que te notes desanimado. Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Estás consiguiendo abandonar tus malos hábitos, ahora intenta mantenerte firme para no volver atrás. Tu economía va cuesta arriba y de momento parace que seguirá manteniéndose así durante un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las malas rachas pasan, pero la tuya parece ir para largo. Intenta no perder los nervios durante las discusiones. Un ascenso por sorpresa mejorará tus planes de futuro y te hará quedarte en tu empresa a pesar de tus dudas. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Alguien a quien le dejaste dinero te hará un ingreso que te va a venir genial estos días.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Cuidado con las expectativas que te generas de los demás para evitar desengaños amorosos. La situación en el trabajo podría tensarse e incluso llegar a salpicarte en algún momento. No dudes en defender tu postura. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Si estás pensando pedir un préstamo, conviene que pienses bien los contras a largo plazo antes de lanzarte a la piscina.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Cáncer

libra