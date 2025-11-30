Horóscopo inverso lunes 1 de diciembre de 2025: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries

M.L Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 1 de diciembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Buenas noticias: vas a triunfar en el amor durante los próximos días. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Si buscas pareja este mes se presentará como un abanico de posibilidades, ya que asistirás a muchos eventos en los que conoceras a varias personas que podrían ser candidatos/as. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados, aunque ahora mismo creas que nada de lo que haces merece la pena. La próxima semana será excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados, pronto te lo transmitirá, puede que en parte se deba a que empiezas a ver la vida de otro color y has dejado atrás ese nubarrón que te perseguía desde hace tiempo. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas, la comunicación es lo más importante en la pareja. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Si estabas pasando una mala racha económica, este mes se romperá la tendencia y las cosas empezarán a mejorar.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Este mes te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás y esto servirá para darte cuenta de que debes de aprender a gestionar mejor tu tiempo y buscar momentos para dedicarle a esas personas que te hacen sentir bien. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Viene una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Es necesario que aprendas a relajarte y que saques algo de tiempo para ti. Necesitas aprender a desconectar del trabajo o a la larga, te acabará pasando factura.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cuando menos lo esperes, el amor llamará a tu puerta. Estás de suerte en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien este día para hacer aquellos planes que tenías pendientes. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra, en un futuro lo agradecerás.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Últimamente has descuidado mucho tus amistades, aprovecha las vacaciones de Navidad para recuperar el tiempo perdido y demostrarles cuánto les quieres. Te sientes algo cansado/a ultimamente, quizá te venga bien tomar algún suplemento natural que te ayude a recuperar la energía. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estás algo decaído últimamente, mantente cerca de tu familia y amigos para superar este bache emocional. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio bastante atractivo. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y prepárate para ver cómo aumentan tus ingresos.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No hagas caso a esos pensamientos irracionales o te podrán traer problemas en un futuro. En el trabajo, corres el riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente y no quieras retrasar este momento, cuánto antes lo hagas, mejor. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Necesitas volver a activar tu vida sexual.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Si tienes pareja, prepárale una cena romántica. Esta semana quizá sientas que todo el mundo va en contra tuya, pero luego te darás cuenta de que son pensamientos erróneos tuyos que tienes que aprender a controlar. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

