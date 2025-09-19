Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Signos del zodiaco.
Signos del zodiaco. Unsplash

Horóscopo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

B.N

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:14

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 19 de septiembre de 2025 y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

  1. Imagen principal - Aries (21 de marzo – 20 de abril)
    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Te sentirás valorada en el trabajo los próximos días, sigue esforzándote así y pronto recogerás todo lo que has sembrado durante este tiempo. Te encuentras muy bien tanto física como anímicamente, disfruta el día.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Ten cuidado con la garganta, los cambios y la voz, protégete adecuadamente. Si haces compras relacionadas con la tecnología ahora, te saldrán muy bien. Es el día perfecto para lanzarte a la piscina y comprarte ese aparato que llevas queriendo desde hace mucho tiempo. Te lo mereces.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Géminis (21 de mayo – 24 de junio)
    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tendrás noticias sobre un nuevo trabajo o algo relativo que te hará mucha ilusión. Pero ojo con compartir la noticia con personas con las que no tienes mucha relación. Podrían terminar gafándote la oferta. Te recuperarás fácilmente de cualquier posible problema que surja hoy.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Cáncer (25 de junio – 22 de julio)
    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Intenta desconectar del trabajo cuando estés en casa, tanto tú como tu pareja lo agradeceréis. Las inversiones inmobiliarias te darán buenos resultados, si es tu caso.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Leo (23 de julio – 23 de agosto)
    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Te sientes algo baja de energías y desanimada, pero es algo transitorio. Intenta parar un poco y descansar para recuperarte. En el trabajo habrá conflictos de los que te conviene apartarte sin dudarlo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)
    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Te esfuerzas mucho y no ves recompensa, pero hay que saber venderse bien. Ayuda a tu organismo a estar en buena forma con un poco de ejercicio regular. Prueba a salir a caminar unos minutos al día.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)
    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tienes ganas de hacer muchas cosas a la vez, no pararás, pero no te excedas o a la larga te pasará factura el cansancio acumulado. Si te deben algo, no te impacientes, sólo pide las cosas tranquilamente.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)
    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Últimamente te notas mucho más sensible de lo normal. No te culpes por ello y aprende a abrazar también estos sentimientos. Forman parte de tí. Si haces algún cursillo y completas tu formación, mejorarás en el trabajo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

  1. Imagen principal - Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Disfrutas mucho con tu trabajo, y eso se ve reflejado en los resultados finales. Estás en una gran racha en lo laboral. Estás bien, pero descansa cuanto puedas y sigue cuidándote, repondrás tu energía.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

  1. Imagen principal - Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tus relaciones familiares serán cordiales y muy frecuentes en estos días. Tendrás noticias positivas sobre la evolución de tu economía próximamente.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

  1. Imagen principal - Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si te sientes distanciada de alguien, no dudes en acercarte. Hablar las cosas y aclarar los malentendidos hará que vuestra relación vuelva a ser la de antes. Controla bien tus gastos, pueden surgir algunos imprevistos en estos días.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

  1. Imagen principal - Piscis (19 de febrero – 20 de marzo
    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Vas a emplear tu inventiva en sortear dificultades y te dará buenos resultados. Tendrás que organizarte bien para no perder el rumbo, pero puedes hacerlo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

