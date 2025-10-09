Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 9 de octubre de 2025 Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

ML Jueves, 9 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este viernes 10 de octubre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Podrías llevarte un auténtico chasco dentro de poco por culpa de alguien a quien aprecias mucho. Intenta hablar las cosas con esa persona. Se viene una gran mejoría en el trabajo y en tu bolsillo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Estate al tanto para evitar conflictos con alguien de tu entorno cercano. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tus buenos resultados en el trabajo harán que te valores más que nunca. Depsués de haber pasado unos días un poco malos, por fin te recuperarás por completo, pero vigila muchos gastos innecesarios.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Intenta mantener las comidas en orden para no perder energía. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Tendrás un golpe de suerte inesperado.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta mejorar tu trabajo en la medida de lo posible.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo. Puede que tengas un susto en el tobillo, así que ten cuidado si sales a correr o realizas ejercicio físico.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Cargar con más de lo que puedes hará que te notes disgustado. Las cosas están a punto de cambiar a mejor en el ámbito económico.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste. Un ingreso inesperado está a la vuelta de la esquina.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Esa persona no es la que buscas para algo estable. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo. Respira, porque se vienen unos días un poco ajetreados. Un

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Esta semana pueden haber acontecimientos que cambien tu rutina laboral para bien. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los detalles marcan la diferencia y harán que tu trabajo destaque más que nunca. No pases nada por alto. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Céntrate en lo que realmente te gusta. Estarás mejor que nunca físicamente. Cuidado con despilfarrar, podrías notarlo a final de mes. Haz caso a tu intuición sobre ese asunto que te lleva unos días preocupando.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Cáncer

libra