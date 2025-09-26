Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 26 de septiembre de 2025

ML Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes, 26 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte durante los próximos días, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos y ponte en tu sitio. Siempre has tendido a sentirte inferior, ha llegado el momento de demostrar al mundo lo que vales y darte el lugar que mereces. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor. Es importante ahorrar, pero también darse algún capricho de vez en cuando y salir con amigos.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu relación está un poco estancada últimamente. Debido a la rutina, ambos habéis descuidado lo que tenéis. Aprovecha para organizar una cita romántica, no es necesario gastar dinero, prueba sorprenderle con su cena favorita. Pequeños gestos harán que se reavive vuestra llama. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Lleva a tu pareja de fin de semana romántico. Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados, pronto te lo transmitirá. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos. No seas tan impulsivo/a y valora bien tus decisiones.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tendrás una semana tranquila después de varias semanas de mucho estrés que han hecho que te aisles del mundo. Aprovecha este fin de semana para hacer planes con esos amigos y familiares a los que no ves desde hace mucho tiempo. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

En el trabajo, corres el riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Últimamente te está costando mucho conciliar el sueño y el cansancio te está pasando factura. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Últimamente lo ves todo negro, y esa energía negativa no te deja avanzar. Piensa qué es lo que puede estar haciéndote sentir así e intenta buscar soluciones. Durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Si estás soltero, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional. No rechaces la próxima invitación, puede que lo conozcas ahí. Viene una época de mucho aprendizaje en el trabajo, será intensa pero te empaparás de conocimientos que te servirán de cara a tu futuro laboral. No descuides tu vida sexual.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla y comprenderla. Ponte en su lugar y entiende que al igual que tú tienes tus épocas, él o ella, también puede tenerlas. Muéstrale tu apoyo y hazle ver que no está solo/a. Estarás pensando mucho en tus asuntos personales y esto puede distraerte un poco y mostrarte distante en tu trabajo causando la ejecución de errores. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Acabas de pasar por una época bastante complicada en la que te has sentido algo decaída/o y apática/o. Ahora empezarás a sentirte mejor y tu entorno lo agradecerá, los has tenido bastante preocupados. En situaciones así no te cierres en banda e intenta pedir ayuda. Buenas noticias en el ámbito laboral, pronto vivirás un ascenso en el trabajo. Parece que tu economía sigue a buen ritmo y todavía lo hará por un tiempo.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aunque la semana no la empezaste con buen pie, la terminarás muy bien. Aprovecha este fin de semana para hacer todos esos planes que has ido posponiendo y recupera el tiempo con tus amigos. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles o recibirás un toque de atención por parte de algún superior. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Justo cuando habías perdido la esperanza, el amor va a llamar a tu Tu mente está puesta en el ámbito económico. Quieres encontrar la forma de conseguir más dinero sin tener que dejarte la piel y estar preocupado/a por no llegar a fin de mes. Es importante que sepas que si quieres conseguir más dinero, tienes que hacer cambios en tu vida. Pero antes de lanzarte al vacío, analiza la situación y baraja las diferentes opciones. Sé inteligente.puerta. Conocerás a alguien muy especial que te hará recuperar la ilusión.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

